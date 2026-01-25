The Padma Awards are one of the highest civilian honours of India, announced annually on the eve of Republic Day. The awards are given in three categories: Padma Vibhushan (for exceptional and distinguished service), Padma Bhushan (distinguished service of higher order) and Padma Shri (distinguished service). The award seeks to recognise achievements in all fields of activities or disciplines where an element of public service is involved. Here is a list of the recipients announced who have contributed in the field of art.
List of recipients in the field of art
Padma Vibhushan
Dharmendra Singh Deol (Posthumous)
Ms N. Rajam
Padma Bhushan
Ms Alka Yagnik
Shri Mammootty
Shri Piyush Pandey (Posthumous)
Shri Shatavadhani R Ganesh
Padma Shri
Shri Anil Kumar Rastogi
Shri Arvind Vaidya
Shri Bharat Singh Bharti
Shri Bhiklya Ladakya Dhinda
Shri Bishwa Bandhu (Posthumous)
Shri Chiranji Lal Yadav
Ms. Deepika Reddy
Shri Dharmiklal Chunilal Pandya
Shri Gadde Babu Rajendra Prasad
Shri Gafruddin Mewati Jogi
Shri Gambir Singh Yonzone
Shri Garimella Balakrishna Prasad (Posthumous)
Ms. Gayatri Balasubramanian and
Ms. Ranjani Balasubramanian
Shri Hari Madhab Mukhopadhyay (Posthumous)
Shri Haricharan Saikia
Shri Jyotish Debnath
Shri Khem Raj Sundriyal
Shri Kumar Bose
Prof. (Dr.) Lars-Christian Koch
Shri Madhavan Ranganathan
Shri Maganti Murali Mohan
Shri Mir Hajibhai Kasambhai
Shri Nuruddin Ahmed
Shri Othuvaar Thiruthani Swaminathan
Ms. Pokhila Lekthepi
Shri Prosenjit Chatterjee
Shri R Krishnan (Posthumous)
Shri Raghuveer Tukaram Khedkar
Shri Rajastapathi Kaliappa Goundar
Shri Sangyusang S Pongener
Shri Sarat Kumar Patra
Shri Satish Shah (Posthumous)
Shri Simanchal Patro
Shri Taga Ram Bheel
Shri Tarun Bhattacharya
Shri Thiruvaarur Bakthavathsalam
Ms. Tripti Mukherjee
Shri Yumnam Jatra Singh (Posthumous)