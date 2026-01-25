Google Preferred
  Padma awards 2026: Dharmendra, Mammootty and Alka Yagnik among recipients for contribution in field of art

Edited By Snigdha Sweta Behera
Published: Jan 25, 2026, 18:29 IST | Updated: Jan 25, 2026, 18:35 IST
Story highlights

Padma awards are conferred by the President of India at ceremonial functions which are held at Rashtrapati Bhawan. For the year 2026, the President has approved the conferment of 131 Padma Awards. Read more to know about the recipients who had contributed in the field of art.

The Padma Awards are one of the highest civilian honours of India, announced annually on the eve of Republic Day. The awards are given in three categories: Padma Vibhushan (for exceptional and distinguished service), Padma Bhushan (distinguished service of higher order) and Padma Shri (distinguished service). The award seeks to recognise achievements in all fields of activities or disciplines where an element of public service is involved. Here is a list of the recipients announced who have contributed in the field of art.

List of recipients in the field of art

Padma Vibhushan

Dharmendra Singh Deol (Posthumous)

Ms N. Rajam

Padma Bhushan

Ms Alka Yagnik

Shri Mammootty

Shri Piyush Pandey (Posthumous)

Shri Shatavadhani R Ganesh

Padma Shri

Shri Anil Kumar Rastogi

Shri Arvind Vaidya

Shri Bharat Singh Bharti

Shri Bhiklya Ladakya Dhinda

Shri Bishwa Bandhu (Posthumous)

Shri Chiranji Lal Yadav

Ms. Deepika Reddy

Shri Dharmiklal Chunilal Pandya

Shri Gadde Babu Rajendra Prasad

Shri Gafruddin Mewati Jogi

Shri Gambir Singh Yonzone

Shri Garimella Balakrishna Prasad (Posthumous)

Ms. Gayatri Balasubramanian and

Ms. Ranjani Balasubramanian

Shri Hari Madhab Mukhopadhyay (Posthumous)

Shri Haricharan Saikia

Shri Jyotish Debnath

Shri Khem Raj Sundriyal

Shri Kumar Bose

Prof. (Dr.) Lars-Christian Koch

Shri Madhavan Ranganathan

Shri Maganti Murali Mohan

Shri Mir Hajibhai Kasambhai

Shri Nuruddin Ahmed

Shri Othuvaar Thiruthani Swaminathan

Ms. Pokhila Lekthepi

Shri Prosenjit Chatterjee

Shri R Krishnan (Posthumous)

Shri Raghuveer Tukaram Khedkar

Shri Rajastapathi Kaliappa Goundar

Shri Sangyusang S Pongener

Shri Sarat Kumar Patra

Shri Satish Shah (Posthumous)

Shri Simanchal Patro

Shri Taga Ram Bheel

Shri Tarun Bhattacharya

Shri Thiruvaarur Bakthavathsalam

Ms. Tripti Mukherjee

Shri Yumnam Jatra Singh (Posthumous)

