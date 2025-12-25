/SA20: Complete team by team squad breakdown ft Pretoria Capitals, Joburg Super Kings and others

The latest season of the SA20 is all set for a grand kick-off as six teams compete for the title starting from Friday (Dec 26). The opening fixture of the SA20 season will see MI Cape Town take on Durban’s Super Giants at the Newlands Stadium in Cape Town on Boxing Day. However, five other teams will look to stamp their authority during the season, so ahead of the latest campaign, here are all the details of all squads, including MI Cape Town, Sunrisers Eastern Cape, Joburg Super Kings, Pretoria Capitals, Paarl Royals and Durban's Super Giants.
SA20 2026 Full Squads
MI Cape Town: Trent Boult, Rashid Khan, Ryan Rickleton, George Linde, Corbin Bosch, Kagiso Rabada, Nicholas Pooran, Rassie van der Dussen, Reeza Hendricks, Dwaine Pretorius, Tristan Luus, Jason Smith, Tom Moores, Dane Piedt, Tian van Vuuren, Dan Lategan, Tabraiz Shamsi, Karim Janat, Jacques Snyman.
Sunrisers Eastern Cape: Tristan Stubbs, Marco Jansen, Jonny Bairstow, AM Ghazanfar, Adam Milne, Quinton de Kock, Matthew Breetzke, Anrich Nortje, Senuran Muthusamy, Patrick Kruger, Lutho Sipamla, Mitchell van Buuren, Jordan Hermann, Beyers Swanepoel, James Coles, Chris Wood, Lewis Gregory, CJ King, JP King.
Joburg Super Kings: Faf du Plessis, Donovan Ferreira, James Vince, Akeal Hosein, Richard Gleeson, Wiaan Mulder, Nandre Burger, Prenalen Subrayen, Dian Forrester, Steve Stolk, Janco Smit, Neil Timmers, Shubham Ranjane, Brandon King, Rilee Rossouw, Rivaldo Moonsamy, Imran Tahir, Reece Topley.
Pretoria Capitals: Andre Russell, Will Jacks, Sherfane Rutherford, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi, Dewald Brevis, Lizaad Williams, Craig Overton, Saqib Mahmood, Codi Yusuf, Connor Esterhuizen, Bryce Parsons, Gideon Peters, Junaid Dawood, Will Smeed, Meeka-eel Prince, Bayanda Majola, Wihan Lubbe, Sibonelo Makhanya.
Paarl Royals: Lhuan-dre Pretorius, David Miller, Bjorn Fortuin, Rubin Hermann, Sikandar Raza, Mujeeb-ur-Rahman, Ottneil Baartman, Gudakesh Motie, Delano Potgieter, Kyle Verreynne, Keagan Lion-Cachet, Asa Tribe, Hardus Viljoen, Jacon Johannes Basson, Dan Lawrence, Eshan Malinga, Nqobani Mokoena, Vishen Halambage, Nqaba Peter.
Durban’s Super Giants: Noor Ahmad, Heinrich Klaasen, Sunil Narine, Jos Buttler, Kwena Maphaka, Aiden Markram, Devon Conway, Gerald Coetzee, David Bedingham, Marques Ackermann, Eathan Bosch, Andile Simelane, Tony de Zorzi, Dayyaan Galiem, Taijul Islam, Evan Jones, Gysbert Wege, David Wiese, Daryn Dupavillon.