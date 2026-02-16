LOGIN
Ultra-left Groups Beat 23-year-old Quentin to Death in France's Lyon

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 16, 2026, 21:30 IST | Updated: Feb 16, 2026, 21:30 IST
France's government said Sunday the "ultra-left" was behind the fatal beating of a French youth aligned with the far right, after the killing inflamed political tension ahead of March local elections.

