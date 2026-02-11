LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Nancy Guthrie Kidnapping: 1Detained; FBI Releases Video & Photos of Armed & Masked Individual

Nancy Guthrie Kidnapping: 1Detained; FBI Releases Video & Photos of Armed & Masked Individual

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 11, 2026, 19:36 IST | Updated: Feb 11, 2026, 19:36 IST
Nancy Guthrie Kidnapping: 1Detained; FBI Releases Video & Photos of Armed & Masked Individual
Authorities have detained one individual for questioning in the ongoing investigation into the abduction of 84-year-old Nancy Guthrie from her Tucson, Arizona home on January 31, 2026.

Trending Topics

trending videos