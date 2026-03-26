/Chennai Super Kings in IPL 2026: Full fixtures, venues, dates, squad breakdown & key insights

The Indian Premier League (IPL 2026) full schedule was announced on Thursday (Mar 26) as 10 teams will compete at 13 venues across 70 matches and then the right to win the biggest franchise cricket league in the world. Chennai Super Kings (CSK), five-time winners, also learnt their fixtures on Thursday. So here’s a detailed look at CSK’s fixtures, key dates, squads and other details as they kick start their IPL 2026 season.
CSK will start their IPL 2026 campaign against Rajasthan Royals on Monday (Mar 30) in Guwahati before taking on Punjab Kings on April 3 in their first home game of the season. However, the eyes of the cricket fraternity will be on the fixture against the Mumbai Indians, which takes place on April 23 in Mumbai, before the return leg takes place on May 2 in Chennai.
Chennai Super Kings (CSK) IPL 2026 Full Schedule – Match List
|Home
|Away
|Venue
|Date
|Rajasthan Royals
|Chennai Super Kings
|Guwahati
|30/03/2026
|Chennai Super Kings
|Punjab Kings
|Chennai
|03/04/2026
|Royal Challengers Bengaluru
|Chennai Super Kings
|Bengaluru
|05/04/2026
|Chennai Super Kings
|Delhi Capitals
|Chennai
|11/04/2026
|Chennai Super Kings
|Kolkata Knight Riders
|Chennai
|14/04/2026
|Sunrisers Hyderabad
|Chennai Super Kings
|Hyderabad
|18/04/2026
|Mumbai Indians
|Chennai Super Kings
|Mumbai
|23/04/2026
|Gujarat Titans
|Chennai Super Kings
|Ahmedabad
|26/04/2026
|Chennai Super Kings
|Mumbai Indians
|Chennai
|02/05/2026
|Delhi Capitals
|Chennai Super Kings
|Lucknow
|05/05/2026
|Chennai Super Kings
|Lucknow Super Giants
|Chennai
|10/05/2026
|Lucknow Super Giants
|Chennai Super Kings
|Lucknow
|15/05/2026
|Chennai Super Kings
|Sunrisers Hyderabad
|Chennai
|18/05/2026
|Chennai Super Kings
|Gujarat Titans
|Chennai
|21/05/2026
Chennai Super Kings full IPL 2026 squad
Ruturaj Gaikwad (captain), M.S. Dhoni, Sanju Samson, Dewald Brewis, Ayush Mhatre, Kartik Sharma, Sarfaraz Khan, Urvil Patel, Anshuil Kamboj, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Prashant Veer, Mathew William Short, Aman Khan, Zak Foulkes, Shivam Dube, Khaleel Ahmed, Noor Ahmad, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Gurjapneet Singh, Akeal Hosein, Matt Henry, Rahul Chahar.