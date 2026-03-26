Chennai Super Kings in IPL 2026: Full fixtures, venues, dates, squad breakdown & key insights

Aditya Vidyadhar Pimpale
Aditya Vidyadhar Pimpale
Published: Mar 26, 2026, 20:15 IST | Updated: Mar 26, 2026, 20:15 IST
Chennai Super Kings in IPL 2026: Full fixtures, squad breakdown & key insights Photograph: (AFP)

The Indian Premier League (IPL 2026) full schedule was announced on Thursday (Mar 26) as 10 teams will compete at 13 venues across 70 matches and then the right to win the biggest franchise cricket league in the world. Chennai Super Kings (CSK), five-time winners, also learnt their fixtures on Thursday. So here’s a detailed look at CSK’s fixtures, key dates, squads and other details as they kick start their IPL 2026 season.

CSK full IPL 2026 schedule

CSK will start their IPL 2026 campaign against Rajasthan Royals on Monday (Mar 30) in Guwahati before taking on Punjab Kings on April 3 in their first home game of the season. However, the eyes of the cricket fraternity will be on the fixture against the Mumbai Indians, which takes place on April 23 in Mumbai, before the return leg takes place on May 2 in Chennai.

Chennai Super Kings (CSK) IPL 2026 Full Schedule – Match List

HomeAwayVenueDate
Rajasthan RoyalsChennai Super KingsGuwahati30/03/2026
Chennai Super KingsPunjab KingsChennai03/04/2026
Royal Challengers BengaluruChennai Super KingsBengaluru05/04/2026
Chennai Super KingsDelhi CapitalsChennai11/04/2026
Chennai Super KingsKolkata Knight RidersChennai14/04/2026
Sunrisers HyderabadChennai Super KingsHyderabad18/04/2026
Mumbai IndiansChennai Super KingsMumbai23/04/2026
Gujarat TitansChennai Super KingsAhmedabad26/04/2026
Chennai Super KingsMumbai IndiansChennai02/05/2026
Delhi CapitalsChennai Super KingsLucknow05/05/2026
Chennai Super KingsLucknow Super GiantsChennai10/05/2026
Lucknow Super GiantsChennai Super KingsLucknow15/05/2026
Chennai Super KingsSunrisers HyderabadChennai18/05/2026
Chennai Super KingsGujarat TitansChennai21/05/2026

Chennai Super Kings full IPL 2026 squad

Ruturaj Gaikwad (captain), M.S. Dhoni, Sanju Samson, Dewald Brewis, Ayush Mhatre, Kartik Sharma, Sarfaraz Khan, Urvil Patel, Anshuil Kamboj, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Prashant Veer, Mathew William Short, Aman Khan, Zak Foulkes, Shivam Dube, Khaleel Ahmed, Noor Ahmad, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Gurjapneet Singh, Akeal Hosein, Matt Henry, Rahul Chahar.

Aditya Pimpale is a passionate journalist who covers sports for WION's digital wing with accurate and up-to-date information across various sports. Aditya provides comprehensive co...Read More

