/BCCI releases full IPL 2026 schedule, 13 venues to host 70 matches; Raipur, Dharamshala included

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) released the full schedule of the upcoming Indian Premier League (IPL 2026) with matches spread across 13 venues. In an announcement made on Thursday (Mar 26), the BCCI allotted matches to venues in Jaipur, Dharamshala and Raipur, which had earlier been skipped. The current season of the IPL starts on Saturday with defending champions Royal Challengers Bengaluru (RCB) taking on SunRisers Hyderabad (SRH) at the M.Chinnaswamy Stadium in Bengaluru.
With Assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu mainly influencing the schedule for the first half of IPL 2026, the BCCI released the full itinerary on Thursday. The schedule released on Thursday sees the allocation of venues for all 70 matches, with fixtures spread across 13 venues. Venues in Raipur, Jaipur and Dharamshala are the latest inductees, having missed out in the first phase.
Raipur will serve as home ground for RCB for their last two matches in the league stage, while Dharamshala will be the traditional second home for Punjab Kings. Rajasthan Royals, on the other hand, will play their matches at the Sawai Mansingh Stadium in the second half, while they start the season at their adopted home ground in Guwahati.
Full schedule of IPL 2026 league phase
- Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad — 28 Mar 2026, Sat, Bengaluru, 7:30 PM
- Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders — 29 Mar 2026, Sun, Mumbai, 7:30 PM
- Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings — 30 Mar 2026, Mon, Guwahati, 7:30 PM
- Punjab Kings vs Gujarat Titans — 31 Mar 2026, Tue, New Chandigarh, 7:30 PM
- Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals — 01 Apr 2026, Wed, Lucknow, 7:30 PM
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad — 02 Apr 2026, Thu, Kolkata, 7:30 PM
- Chennai Super Kings vs Punjab Kings — 03 Apr 2026, Fri, Chennai, 7:30 PM
- Delhi Capitals vs Mumbai Indians — 04 Apr 2026, Sat, Delhi, 3:30 PM
- Gujarat Titans vs Rajasthan Royals — 04 Apr 2026, Sat, Ahmedabad, 7:30 PM
- Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants — 05 Apr 2026, Sun, Hyderabad, 3:30 PM
- Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings — 05 Apr 2026, Sun, Bengaluru, 7:30 PM
- Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings — 06 Apr 2026, Mon, Kolkata, 7:30 PM
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians — 07 Apr 2026, Tue, Guwahati, 7:30 PM
- Delhi Capitals vs Gujarat Titans — 08 Apr 2026, Wed, Delhi, 7:30 PM
- Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants — 09 Apr 2026, Thu, Kolkata, 7:30 PM
- Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru — 10 Apr 2026, Fri, Guwahati, 7:30 PM
- Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad — 11 Apr 2026, Sat, New Chandigarh, 3:30 PM
- Chennai Super Kings vs Delhi Capitals — 11 Apr 2026, Sat, Chennai, 7:30 PM
- Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans — 12 Apr 2026, Sun, Lucknow, 3:30 PM
- Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru — 12 Apr 2026, Sun, Mumbai, 7:30 PM
- Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals — 13 Apr 2026, Mon, Hyderabad, 7:30 PM
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders — 14 Apr 2026, Tue, Chennai, 7:30 PM
- Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants — 15 Apr 2026, Wed, Bengaluru, 7:30 PM
- Mumbai Indians vs Punjab Kings — 16 Apr 2026, Thu, Mumbai, 7:30 PM
- Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders — 17 Apr 2026, Fri, Ahmedabad, 7:30 PM
- Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals — 18 Apr 2026, Sat, Bengaluru, 3:30 PM
- Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings — 18 Apr 2026, Sat, Hyderabad, 7:30 PM
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals — 19 Apr 2026, Sun, Kolkata, 3:30 PM
- Punjab Kings vs Lucknow Super Giants — 19 Apr 2026, Sun, New Chandigarh, 7:30 PM
- Gujarat Titans vs Mumbai Indians — 20 Apr 2026, Mon, Ahmedabad, 7:30 PM
- Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals — 21 Apr 2026, Tue, Hyderabad, 7:30 PM
- Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals — 22 Apr 2026, Wed, Lucknow, 7:30 PM
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings — 23 Apr 2026, Thu, Mumbai, 7:30 PM
- Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans — 24 Apr 2026, Fri, Bengaluru, 7:30 PM
- Delhi Capitals vs Punjab Kings — 25 Apr 2026, Sat, Delhi, 3:30 PM
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad — 25 Apr 2026, Sat, Jaipur, 7:30 PM
- Gujarat Titans vs Chennai Super Kings — 26 Apr 2026, Sun, Ahmedabad, 3:30 PM
- Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders — 26 Apr 2026, Sun, Lucknow, 7:30 PM
- Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru — 27 Apr 2026, Mon, Delhi, 7:30 PM
- Punjab Kings vs Rajasthan Royals — 28 Apr 2026, Tue, New Chandigarh, 7:30 PM
- Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad — 29 Apr 2026, Wed, Mumbai, 7:30 PM
- Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru — 30 Apr 2026, Thu, Ahmedabad, 7:30 PM
- Rajasthan Royals vs Delhi Capitals — 01 May 2026, Fri, Jaipur, 7:30 PM
- Chennai Super Kings vs Mumbai Indians — 02 May 2026, Sat, Chennai, 7:30 PM
- Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders — 03 May 2026, Sun, Hyderabad, 3:30 PM
- Gujarat Titans vs Punjab Kings — 03 May 2026, Sun, Ahmedabad, 7:30 PM
- Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants — 04 May 2026, Mon, Mumbai, 7:30 PM
- Delhi Capitals vs Chennai Super Kings — 05 May 2026, Tue, Delhi, 7:30 PM
- Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings — 06 May 2026, Wed, Hyderabad, 7:30 PM
- Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru — 07 May 2026, Thu, Lucknow, 7:30 PM
- Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders — 08 May 2026, Fri, Delhi, 7:30 PM
- Rajasthan Royals vs Gujarat Titans — 09 May 2026, Sat, Jaipur, 7:30 PM
- Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants — 10 May 2026, Sun, Chennai, 3:30 PM
- Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians — 10 May 2026, Sun, Raipur, 7:30 PM
- Punjab Kings vs Delhi Capitals — 11 May 2026, Mon, Dharamshala, 7:30 PM
- Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad — 12 May 2026, Tue, Ahmedabad, 7:30 PM
- Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders — 13 May 2026, Wed, Raipur, 7:30 PM
- Punjab Kings vs Mumbai Indians — 14 May 2026, Thu, Dharamshala, 7:30 PM
- Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings — 15 May 2026, Fri, Lucknow, 7:30 PM
- Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans — 16 May 2026, Sat, Kolkata, 7:30 PM
- Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru — 17 May 2026, Sun, Dharamshala, 3:30 PM
- Delhi Capitals vs Rajasthan Royals — 17 May 2026, Sun, Delhi, 7:30 PM
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad — 18 May 2026, Mon, Chennai, 7:30 PM
- Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants — 19 May 2026, Tue, Jaipur, 7:30 PM
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians — 20 May 2026, Wed, Kolkata, 7:30 PM
- Chennai Super Kings vs Gujarat Titans — 21 May 2026, Thu, Chennai, 7:30 PM
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru — 22 May 2026, Fri, Hyderabad, 7:30 PM
- Lucknow Super Giants vs Punjab Kings — 23 May 2026, Sat, Lucknow, 7:30 PM
- Mumbai Indians vs Rajasthan Royals — 24 May 2026, Sun, Mumbai, 3:30 PM
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals — 24 May 2026, Sun, Kolkata, 7:30 PM