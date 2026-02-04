LOGIN
Greek Coastguard in Collision with Migrant Boat Near Chios Island

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 04, 2026, 17:21 IST | Updated: Feb 04, 2026, 17:21 IST
A Greek coastguard vessel collided with a migrant boat off the island of Chios, according to authorities. Reports suggest the migrant boat attempted to evade warnings, leading to the crash.

