The 2025 men's Asia Cup (T20I) will kick off on September 9, with eight teams participating in this edition. Although India is the official host, the United Arab Emirates (UAE) will stage all the matches. This year, the tournament will feature 19 matches, and the much-anticipated match between India and Pakistan will be on September 14 in Dubai. The defending champions India, along with Pakistan, Oman and the UAE, are placed in Group A, while Group B consists of the remaining four teams - Sri Lanka, Bangladesh, Hong Kong and Afghanistan. All the Asia Cup matches will be played in two venues - Dubai International Stadium in Dubai and Sheikh Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi.