Published: Sep 04, 2025, 18:12 IST | Updated: Sep 04, 2025, 18:23 IST
Asia Cup 2025: Check out full list of teams, fixtures, venues and squads

Asia Cup trophy Photograph: (AFP)

Story highlights

The defending champions India, along with Pakistan, Oman and the UAE, are placed in Group A, while Group B consists of the remaining four teams - Sri Lanka, Bangladesh, Hong Kong and Afghanistan.

The 2025 men's Asia Cup (T20I) will kick off on September 9, with eight teams participating in this edition. Although India is the official host, the United Arab Emirates (UAE) will stage all the matches. This year, the tournament will feature 19 matches, and the much-anticipated match between India and Pakistan will be on September 14 in Dubai. The defending champions India, along with Pakistan, Oman and the UAE, are placed in Group A, while Group B consists of the remaining four teams - Sri Lanka, Bangladesh, Hong Kong and Afghanistan. All the Asia Cup matches will be played in two venues - Dubai International Stadium in Dubai and Sheikh Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi.

Let's have a look at all the teams and squads that are taking part in this upcoming Asia Cup 2025.

Asia Cup 2025 squads -

Afghanistan squad for Asia Cup 2025

Rashid Khan (captain), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mujeeb Ur Rahman, Allah Ghazanfar, Noor Ahmad, Mohammad Ishaq, Farid Malik, Naveen-ul-Haq and Fazalhaq Farooqi

Bangladesh squad for Asia Cup 2025

Litton Das (captain and wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Nurul Hasan Sohan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam and Shaif Uddin

Hong Kong squad for Asia Cup 2025

Yasim Murtaza (captain), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Haroon Mohammad Arshad, Ali Hassan, Kalhan Marc Challu, Ayush Ashish Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Adil Mehmood, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Anas Khan and Ehsan Khan

Oman squad for Asia Cup 2025

Jatinder Singh (captain), Hammad Mirza, Vinayak Shukla, Sufyan Yousuf, Ashish Odedera, Aamir Kaleem, Mohammed Nadeem, Sufyan Mehmood, Aryan Bisht, Karan Sonavale, Zikriya Islam, Hassnain Ali Shah, Faisal Shah, Muhammed Imran, Nadeem Khan, Shakeel Ahmad and Samay Shrivastava

Sri Lanka squad for Asia Cup 2025

Charith Asalanka (captain), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Maheesh Theekshana, Nuwan Thushara and Matheesha Pathirana

UAE squad for Asia Cup 2025

Muhammad Waseem (captain), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D'Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Matiullah Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra, Rohid Khan, Simranjeet Singh and Saghir Khan

Pakistan squad for Asia Cup 2025

Salman Ali Agha (captain), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris, Mohammad Nawaz, Mohammad Waseem Jnr, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi and Sufyan Moqim

India squad for Asia Cup 2025

Suryakumar Yadav (captain), Shubman Gill, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Jitesh Sharma, Axar Patel, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson, Harshit Rana and Rinku Singh

Fixtures for Asia Cup 2025

DateMatchStageTimeVenue
Sep 9AFG vs HKGroup B7:30 PMAbu Dhabi
Sep 10IND vs UAEGroup A7:30 PMDubai
Sep 11BAN vs HKGroup B7:30 PMAbu Dhabi
Sep 12PAK vs OMNGroup A7:30 PMDubai
Sep 13BAN vs SLGroup B7:30 PMAbu Dhabi
Sep 14IND vs PAKGroup A7:30 PMDubai
Sep 15UAE vs OMNGroup A3:30 PMAbu Dhabi
Sep 15SL vs HKGroup B7:30 PMDubai
Sep 16BAN vs AFGGroup B7:30 PMAbu Dhabi
Sep 17PAK vs UAEGroup A7:30 PMDubai
Sep 18SL vs AFGGroup B7:30 PMAbu Dhabi
Sep 19IND vs OMNGroup A7:30 PMAbu Dhabi
Sep 20Group B Qualifier 1 vs Group B Qualifier 2Super 47:30 PMDubai
Sep 21Group A Qualifier 1 vs Group A Qualifier 2Super 47:30 PMDubai
Sep 23Group A Qualifier 1 vs Group B Qualifier 2Super 47:30 PMAbu Dhabi
Sep 24Group B Qualifier 1 vs Group A Qualifier 2Super 47:30 PMDubai
Sep 25Group A Qualifier 2 vs Group B Qualifier 2Super 47:30 PMDubai
Sep 26Group A Qualifier 1 vs Group B Qualifier 1Super 47:30 PMDubai
Sep 28FinalFinal7:30 PMDubai

