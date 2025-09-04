The defending champions India, along with Pakistan, Oman and the UAE, are placed in Group A, while Group B consists of the remaining four teams - Sri Lanka, Bangladesh, Hong Kong and Afghanistan.
The 2025 men's Asia Cup (T20I) will kick off on September 9, with eight teams participating in this edition. Although India is the official host, the United Arab Emirates (UAE) will stage all the matches. This year, the tournament will feature 19 matches, and the much-anticipated match between India and Pakistan will be on September 14 in Dubai. The defending champions India, along with Pakistan, Oman and the UAE, are placed in Group A, while Group B consists of the remaining four teams - Sri Lanka, Bangladesh, Hong Kong and Afghanistan. All the Asia Cup matches will be played in two venues - Dubai International Stadium in Dubai and Sheikh Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi.
Let's have a look at all the teams and squads that are taking part in this upcoming Asia Cup 2025.
Rashid Khan (captain), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mujeeb Ur Rahman, Allah Ghazanfar, Noor Ahmad, Mohammad Ishaq, Farid Malik, Naveen-ul-Haq and Fazalhaq Farooqi
Litton Das (captain and wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Nurul Hasan Sohan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam and Shaif Uddin
Yasim Murtaza (captain), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Haroon Mohammad Arshad, Ali Hassan, Kalhan Marc Challu, Ayush Ashish Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Adil Mehmood, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Anas Khan and Ehsan Khan
Jatinder Singh (captain), Hammad Mirza, Vinayak Shukla, Sufyan Yousuf, Ashish Odedera, Aamir Kaleem, Mohammed Nadeem, Sufyan Mehmood, Aryan Bisht, Karan Sonavale, Zikriya Islam, Hassnain Ali Shah, Faisal Shah, Muhammed Imran, Nadeem Khan, Shakeel Ahmad and Samay Shrivastava
Charith Asalanka (captain), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Maheesh Theekshana, Nuwan Thushara and Matheesha Pathirana
Muhammad Waseem (captain), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D'Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Matiullah Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra, Rohid Khan, Simranjeet Singh and Saghir Khan
Salman Ali Agha (captain), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris, Mohammad Nawaz, Mohammad Waseem Jnr, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi and Sufyan Moqim
Suryakumar Yadav (captain), Shubman Gill, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Jitesh Sharma, Axar Patel, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson, Harshit Rana and Rinku Singh
|Date
|Match
|Stage
|Time
|Venue
|Sep 9
|AFG vs HK
|Group B
|7:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 10
|IND vs UAE
|Group A
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 11
|BAN vs HK
|Group B
|7:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 12
|PAK vs OMN
|Group A
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 13
|BAN vs SL
|Group B
|7:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 14
|IND vs PAK
|Group A
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 15
|UAE vs OMN
|Group A
|3:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 15
|SL vs HK
|Group B
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 16
|BAN vs AFG
|Group B
|7:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 17
|PAK vs UAE
|Group A
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 18
|SL vs AFG
|Group B
|7:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 19
|IND vs OMN
|Group A
|7:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 20
|Group B Qualifier 1 vs Group B Qualifier 2
|Super 4
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 21
|Group A Qualifier 1 vs Group A Qualifier 2
|Super 4
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 23
|Group A Qualifier 1 vs Group B Qualifier 2
|Super 4
|7:30 PM
|Abu Dhabi
|Sep 24
|Group B Qualifier 1 vs Group A Qualifier 2
|Super 4
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 25
|Group A Qualifier 2 vs Group B Qualifier 2
|Super 4
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 26
|Group A Qualifier 1 vs Group B Qualifier 1
|Super 4
|7:30 PM
|Dubai
|Sep 28
|Final
|Final
|7:30 PM
|Dubai