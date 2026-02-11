LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /US Made Missiles Positioned 10 Kilometers from China's Coast

US Made Missiles Positioned 10 Kilometers from China's Coast

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 11, 2026, 12:36 IST | Updated: Feb 11, 2026, 12:36 IST
US Made Missiles Positioned 10 Kilometers from China's Coast
Taiwan has reportedly deployed U.S.-made missile systems just 10 kilometers from China’s coastline, significantly escalating tensions across the Taiwan Strait.

Trending Topics

trending videos