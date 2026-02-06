LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Cuba Rejects Terror Label, Welcomes US Talks Despite Oil Blockade Threats

Cuba Rejects Terror Label, Welcomes US Talks Despite Oil Blockade Threats

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 06, 2026, 13:06 IST | Updated: Feb 06, 2026, 13:06 IST
Cuba Rejects Terror Label, Welcomes US Talks Despite Oil Blockade Threats
Cuban President Miguel Díaz-Canel signals openness to direct talks with the US amid Trump's threats to sever oil supplies, while firmly denying Cuba harbors terrorists.

Trending Topics

trending videos