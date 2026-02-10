LOGIN
China Slams U.S. Nuclear Test Claims as Lies

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 17:21 IST | Updated: Feb 10, 2026, 17:21 IST
China firmly rejects US accusations of secret nuclear tests, labeling them "completely groundless" and "outright lies" aimed at justifying Washington's own testing plans.

