LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /US House of Representatives Passes Save America Act the Bill Now Moves to the Upper House

US House of Representatives Passes Save America Act the Bill Now Moves to the Upper House

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 12, 2026, 21:15 IST | Updated: Feb 12, 2026, 21:15 IST
US House of Representatives Passes Save America Act the Bill Now Moves to the Upper House
The US House of Representatives has passed the Save America Act, clearing a key legislative hurdle. The bill now heads to the Senate, where it will face debate and a crucial vote.

Trending Topics

trending videos