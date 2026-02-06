LOGIN
Nigeria's Mass Rescue: All 166 Worshippers Saved After Church Raids

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 06, 2026, 12:36 IST | Updated: Feb 06, 2026, 12:36 IST
Nigerian security forces rescued all 166 remaining kidnapped churchgoers from gunmen who abducted 177 worshippers across two churches in Kaduna state last month.

