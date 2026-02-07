Live TV
/
Videos
/
Iran-US Tensions: Trump Says Good Iran Talks, Iranian Lawmaker Calls Trump a Liar
Iran-US Tensions: Trump Says Good Iran Talks, Iranian Lawmaker Calls Trump a Liar
Edited By
WION Video Desk
Published:
Feb 07, 2026, 22:51 IST
| Updated:
Feb 07, 2026, 22:51 IST
U.S. President Donald Trump says Iran desperately wants to make a deal with Washington, however Iran says it won't negotiate on its missile program, and warns that U.S. bases are still on its target.
