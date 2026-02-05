Google Preferred
LOGIN
  • Wion
  • /Sports
  • /T20 World Cup 2026: Here's the complete match schedule, groups, venues, squads & timings

T20 World Cup 2026: Here's the complete match schedule, groups, venues, squads & timings

Aditya Bhatia
Edited By Aditya Bhatia
Published: Feb 05, 2026, 15:24 IST | Updated: Feb 05, 2026, 15:24 IST
T20 World Cup 2026: Here's the complete match schedule, groups, venues, squads & timings

2026 Men's T20 World Cup Trophy Photograph: (ICC)

Story highlights

This will be the 10th edition of the T20 World Cup, which takes place in every two years. India are placed in Group A with Pakistan, the Netherlands, Namibia and the USA.

The 2026 T20 World Cup will start on Feb 7, with India and Sri Lanka co-hosting the event. A total of 20 teams will compete and they have been divided into four groups of five sides each. India are placed in Group A with Pakistan, the Netherlands, Namibia and the USA. India, who have won the tournament twice and are the current champions will start their campaign against the USA at Mumbai’s Wankhede Stadium on Feb 7. Group B includes former champions Australia, co-hosts Sri Lanka, Zimbabwe, Ireland and Oman. While, Group C features two-time winners England and West Indies, along with Scotland, Nepal and Italy. It will be Italy’s first time playing in a T20 World Cup.

T20 World Cup 2026 groups

Add WION as a Preferred Source
  • Group A: India, Pakistan, Netherlands, Namibia and USA
  • Group B: Sri Lanka, Australia, Zimbabwe, Ireland and Oman
  • Group C: England, West Indies, Scotland, Nepal and Italy
  • Group D: South Africa, New Zealand, Afghanistan, UAE and Canada

Complete schedule of the T20 World Cup 2026

Trending Stories

DateTimeTeam 1Team 2Venue
07 Feb 202611:00 AM  (SLST)PAKNEDSSC, Colombo
07 Feb 20263:00 PM (IST)WISCTKolkata
07 Feb 20267:00 PM (IST)INDUSAMumbai
08 Feb 202611:00 AM (IST)NZAFGChennai
08 Feb 20263:00 PM (IST)ENGNEPMumbai
08 Feb 20267:00 PM  (SLST)SLIREPremadasa, Colombo
09 Feb 202611:00 AM (IST)SCTITAKolkata
09 Feb 20263:00 PM  (SLST)ZIMOMASSC, Colombo
09 Feb 20267:00 PM (IST)SACANAhmedabad
10 Feb 202611:00 AM (IST)NEDNAMDelhi
10 Feb 20263:00 PM (IST)NZUAEChennai
10 Feb 20267:00 PM  (SLST)PAKUSASSC, Colombo
11 Feb 202611:00 AM (IST)SAAFGAhmedabad
11 Feb 20263:00 PM  (SLST)AUSIREPremadasa, Colombo
11 Feb 20267:00 PM (IST)ENGWIMumbai
12 Feb 202611:00 AM  (SLST)SLOMAKandy
12 Feb 20263:00 PM (IST)NEPITAMumbai
12 Feb 20267:00 PM (IST)INDNAMDelhi
13 Feb 202611:00 AM  (SLST)AUSZIMPremadasa, Colombo
13 Feb 20263:00 PM (IST)CANUAEDelhi
13 Feb 20267:00 PM (IST)USANEDChennai
14 Feb 202611:00 AM  (SLST)IREOMASSC, Colombo
14 Feb 20263:00 PM (IST)ENGSCTKolkata
14 Feb 20267:00 PM (IST)NZSAAhmedabad
15 Feb 202611:00 AM (IST)WINEPMumbai
15 Feb 20263:00 PM (IST)USANAMChennai
15 Feb 20267:00 PM  (SLST)INDPAKPremadasa, Colombo
16 Feb 202611:00 AM (IST)AFGUAEDelhi
16 Feb 20263:00 PM (IST)ENGITAKolkata
16 Feb 20267:00 PM  (SLST)AUSSLKandy
17 Feb 202611:00 AM (IST)NZCANChennai
17 Feb 20263:00 PM  (SLST)IREZIMKandy
17 Feb 20267:00 PM (IST)SCTNEPMumbai
18 Feb 202611:00 AM (IST)SAUAEDelhi
18 Feb 20263:00 PM  (SLST)PAKNAMSSC, Colombo
18 Feb 20267:00 PM (IST)INDNEDAhmedabad
19 Feb 202611:00 AM (IST)WIITAKolkata
19 Feb 20263:00 PM  (SLST)SLZIMPremadasa, Colombo
19 Feb 20267:00 PM (IST)AFGCANChennai
20 Feb 202611:00 AM   
20 Feb 20263:00 PM   
20 Feb 20267:00 PM  (SLST)AUSOMAKandy
21 Feb 202611:00 AM   
21 Feb 20263:00 PM   
21 Feb 20267:00 PM  (SLST)Y2Y3Premadasa, Colombo
22 Feb 202611:00 AM   
22 Feb 20263:00 PM  (SLST)Y1Y4Kandy
22 Feb 20267:00 PM (IST)X1X4Ahmedabad
23 Feb 202611:00 AM   
23 Feb 20263:00 PM   
23 Feb 20267:00 PM (IST)X2X3Mumbai
24 Feb 202611:00 AM   
24 Feb 20263:00 PM   
24 Feb 20267:00 PM  (SLST)Y1Y3Kandy
25 Feb 202611:00 AM   
25 Feb 20263:00 PM   
25 Feb 20267:00 PM  (SLST)Y2Y4Premadasa, Colombo
26 Feb 202611:00 AM   
26 Feb 20263:00 PM (IST)X3X4Ahmedabad
26 Feb 20267:00 PM (IST)X1X2Chennai
27 Feb 202611:00 AM   
27 Feb 20263:00 PM   
27 Feb 20267:00 PM  (SLST)Y1Y2Premadasa, Colombo
28 Feb 202611:00 AM   
28 Feb 20263:00 PM   
28 Feb 20267:00 PM  (SLST)Y3Y4Kandy
01 Mar 202611:00 AM   
01 Mar 20263:00 PM (IST)X2X4Delhi
01 Mar 20267:00 PM (IST)X1X3Kolkata
02 Mar 20263:00 PM   
02 Mar 20267:00 PM   
03 Mar 20263:00 PM   
03 Mar 20267:00 PM   
04 Mar 20267:00 PM (IST)SF1KOKolkata
04 Mar 20267:00 PM (SLST)SF1KOPremadasa, Colombo
05 Mar 20263:00 PM   
05 Mar 20267:00 PM (IST)SF2KOMumbai
06 Mar 20263:00 PM   
06 Mar 20267:00 PM   
07 Mar 20263:00 PM   
07 Mar 20267:00 PM   
08 Mar 20267:00 PM (SLST)FINALKOPremadasa, Colombo
08 Mar 20267:00 PM (IST)FINALKOAhmedabad

The top two teams from each group will move to the Super Eight stage. After Super Eight, the top two in each group will move into the semi-finals. The semi-finals are set for March 4 and 5, whereas the final will be held on March 8.

If Pakistan make it to the first semi-final and the final, both games will take place at the R. Premadasa Stadium in Colombo. If they do not qualify, the first semi-final will be played in Kolkata, and the final will be held in Ahmedabad.

T20 World Cup 2026 - Complete squads of all teams

India: Suryakumar Yadav (c), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar and Rinku Singh

Pakistan: Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Khawaja Nafay, Mohammad Nawaz, Mohammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Khan and Usman Tariq

Australia: Mitchell Marsh (c), Xavier Bartlett, Cooper Connolly, Tim David, Ben Dwarshuis, Cameron Green, Nathan Ellis, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Matthew Kuhnemann, Glenn Maxwell, Matthew Renshaw, Marcus Stoinis, and Adam Zampa

England: Harry Brook (c), Rehan Ahmed, Jofra Archer, Tom Banton, Jacob Bethell, Jos Buttler, Sam Curran, Liam Dawson, Ben Duckett, Will Jacks, Jamie Overton, Adil Rashid, Phil Salt, Josh Tongue and Luke Wood

South Africa: Aiden Markram (c), Quinton de Kock, Tony de Zorzi, Dewald Brevis, David Miller, Donovan Ferreira, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Kwena Maphaka, Lungi Ngidi, Jason Smith, George Linde, Corbin Bosch and Anrich Nortje

New Zealand: Mitchell Santner (c), Finn Allen, Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway, Jacob Duffy, Lockie Ferguson, Matt Henry, Daryl Mitchell, Adam Milne, James Neesham, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Tim Seifert and Ish Sodhi

West Indies: Shai Hope (c), Shimron Hetmyer, Johnson Charles, Roston Chase, Matthew Forde, Jason Holder, Akeal Hosein, Shamar Joseph, Brandon King, Gudakesh Motie, Rovman Powell, Sherfane Rutherford, Quentin Sampson, Jayden Seales and Romario Shepherd

Sri Lanka: Dasun Shanaka (c), Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis, Kamindu Mendis, Kusal Janith Perera, Charith Asalanka, Janith Liyanage, Pavan Rathnayake, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Matheesha Pathirana and Eshan Malinga

Afghanistan: Rashid Khan (c), Noor Ahmad, Abdullah Ahmadzai, Sediqullah Atal, Fazalhaq Farooqi, Rahmanullah Gurbaz, Naveen Ul Haq, Mohammad Ishaq, Shahidullah Kamal, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Mujeeb Ur Rahman, Darwish Rasooli and Ibrahim Zadran

Ireland: Paul Stirling (c), Mark Adair, Ross Adair, Ben Calitz, Curtis Campher, Gareth Delany, George Dockrell, Matthew Humphreys, Josh Little, Barry McCarthy, Harry Tector, Tim Tector, Lorcan Tucker, Ben White and Craig Young

Zimbabwe: Sikandar Raza (c), Brian Bennett, Ryan Burl, Graeme Cremer, Bradley Evans, Clive Madande, Tinotenda Maposa, Tadiwanashe Marumani, Wellington Masakadza, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Blessing Muzarabani, Dion Myers, Richard Ngarava and Brendan Taylor

USA: Monank Patel (c), Jessy Singh, Andries Gous, Shehan Jayasuriya, Milind Kumar, Shayan Jahangir, Saiteja Mukkamala, Sanjay Krishnamurthi, Harmeet Singh, Nosthush Kenjige, Shadley Van Schalkwyk, Saurabh Netravalkar, Ali Khan, Mohammad Mohsin and Shubham Ranjane

Netherlands: Scott Edwards (c), Colin Ackermann, Noah Croes, Bas de Leede, Aryan Dutt, Fred Klaassen, Kyle Klein, Michael Levitt, Zach Lion-Cachet, Max O'Dowd, Logan van Beek, Timm van der Gugten, Roelof van der Merwe, Paul van Meekeren and Saqib Zulfiqar

Scotland: Richie Berrington (c), Tom Bruce, Matthew Cross, Bradley Currie, Oliver Davidson, Chris Greaves, Zainullah Ihsan, Michael Jones, Michael Leask, Finlay McCreath, Brandon McMullen, George Munsey, Safyaan Sharif, Mark Watt and Bradley Wheal

Nepal: Rohit Paudel (c), Dipendra Singh Airee, Sandeep Lamichhane, Kushal Bhurtel, Aasif Sheikh, Sundeep Jora, Aarif Sheikh, Basir Ahamad, Sompal Kami, Karan KC, Nandan Yadav, Gulshan Jha, Lalit Rajbanshi, Sher Malla and Lokesh Bam

Namibia: Gerhard Erasmus (c), Zane Green, Bernard Scholtz, Ruben Trumpelmann, JJ Smit, Jan Frylinck, Louren Steenkamp, Malan Kruger, Nicol Loftie-Eaton, Jack Brassell, Ben Shikongo, JC Balt, Dylan Leicher, WP Myburgh and Max Heingo

Oman: Jatinder Singh (c), Vinayak Shukla, Mohammad Nadeem, Shakeel Ahmad, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Shah Faisal, Nadeem Khan, Sufyan Mehmood, Jay Odedra, Shafiq Jan, Ashish Odedara, Jiten Ramanandi and Aamir Kaleem

Canada: Dilpreet Bajwa (c), Ajayveer Hundal, Ansh Patel, Dilon Heyliger, Harsh Thaker, Jaskarandeep Buttar, Kaleem Sana, Kanwarpal Tathgur, Navneet Dhaliwal, Nicholas Kirton, Ravinderpal Singh, Saad Bin Zafar, Shivam Sharma, Shreyas Movva and Yuvraj Samra

UAE: Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Dhruv Parashar, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Mayank Kumar, Muhammad Arfan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rohid Khan, Sohaib Khan and Simranjeet Singh

Italy: Wayne Madsen (c), Marcus Campopiano, Gian Piero Meade, Zain Ali, Ali Hasan, Crishan Jorge Kalugamage, Harry Manenti, Anthony Mosca, Justin Mosca, Syed Naqvi, Benjamin Manenti, Jaspreet Singh, JJ Smuts, Grant Stewart and Thomas Draca

About the Author

Aditya Bhatia

Aditya Bhatia

Aditya Bhatia

Aditya Bhatia is a dynamic journalist with a strong passion for storytelling, whether it’s the thrill of live sports or the pulse of current affairs. While sports remain close to...Read More

Trending Topics