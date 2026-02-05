/T20 World Cup 2026: Here's the complete match schedule, groups, venues, squads & timings

The 2026 T20 World Cup will start on Feb 7, with India and Sri Lanka co-hosting the event. A total of 20 teams will compete and they have been divided into four groups of five sides each. India are placed in Group A with Pakistan, the Netherlands, Namibia and the USA. India, who have won the tournament twice and are the current champions will start their campaign against the USA at Mumbai’s Wankhede Stadium on Feb 7. Group B includes former champions Australia, co-hosts Sri Lanka, Zimbabwe, Ireland and Oman. While, Group C features two-time winners England and West Indies, along with Scotland, Nepal and Italy. It will be Italy’s first time playing in a T20 World Cup.
T20 World Cup 2026 groups
- Group A: India, Pakistan, Netherlands, Namibia and USA
- Group B: Sri Lanka, Australia, Zimbabwe, Ireland and Oman
- Group C: England, West Indies, Scotland, Nepal and Italy
- Group D: South Africa, New Zealand, Afghanistan, UAE and Canada
Complete schedule of the T20 World Cup 2026
|Date
|Time
|Team 1
|Team 2
|Venue
|07 Feb 2026
|11:00 AM (SLST)
|PAK
|NED
|SSC, Colombo
|07 Feb 2026
|3:00 PM (IST)
|WI
|SCT
|Kolkata
|07 Feb 2026
|7:00 PM (IST)
|IND
|USA
|Mumbai
|08 Feb 2026
|11:00 AM (IST)
|NZ
|AFG
|Chennai
|08 Feb 2026
|3:00 PM (IST)
|ENG
|NEP
|Mumbai
|08 Feb 2026
|7:00 PM (SLST)
|SL
|IRE
|Premadasa, Colombo
|09 Feb 2026
|11:00 AM (IST)
|SCT
|ITA
|Kolkata
|09 Feb 2026
|3:00 PM (SLST)
|ZIM
|OMA
|SSC, Colombo
|09 Feb 2026
|7:00 PM (IST)
|SA
|CAN
|Ahmedabad
|10 Feb 2026
|11:00 AM (IST)
|NED
|NAM
|Delhi
|10 Feb 2026
|3:00 PM (IST)
|NZ
|UAE
|Chennai
|10 Feb 2026
|7:00 PM (SLST)
|PAK
|USA
|SSC, Colombo
|11 Feb 2026
|11:00 AM (IST)
|SA
|AFG
|Ahmedabad
|11 Feb 2026
|3:00 PM (SLST)
|AUS
|IRE
|Premadasa, Colombo
|11 Feb 2026
|7:00 PM (IST)
|ENG
|WI
|Mumbai
|12 Feb 2026
|11:00 AM (SLST)
|SL
|OMA
|Kandy
|12 Feb 2026
|3:00 PM (IST)
|NEP
|ITA
|Mumbai
|12 Feb 2026
|7:00 PM (IST)
|IND
|NAM
|Delhi
|13 Feb 2026
|11:00 AM (SLST)
|AUS
|ZIM
|Premadasa, Colombo
|13 Feb 2026
|3:00 PM (IST)
|CAN
|UAE
|Delhi
|13 Feb 2026
|7:00 PM (IST)
|USA
|NED
|Chennai
|14 Feb 2026
|11:00 AM (SLST)
|IRE
|OMA
|SSC, Colombo
|14 Feb 2026
|3:00 PM (IST)
|ENG
|SCT
|Kolkata
|14 Feb 2026
|7:00 PM (IST)
|NZ
|SA
|Ahmedabad
|15 Feb 2026
|11:00 AM (IST)
|WI
|NEP
|Mumbai
|15 Feb 2026
|3:00 PM (IST)
|USA
|NAM
|Chennai
|15 Feb 2026
|7:00 PM (SLST)
|IND
|PAK
|Premadasa, Colombo
|16 Feb 2026
|11:00 AM (IST)
|AFG
|UAE
|Delhi
|16 Feb 2026
|3:00 PM (IST)
|ENG
|ITA
|Kolkata
|16 Feb 2026
|7:00 PM (SLST)
|AUS
|SL
|Kandy
|17 Feb 2026
|11:00 AM (IST)
|NZ
|CAN
|Chennai
|17 Feb 2026
|3:00 PM (SLST)
|IRE
|ZIM
|Kandy
|17 Feb 2026
|7:00 PM (IST)
|SCT
|NEP
|Mumbai
|18 Feb 2026
|11:00 AM (IST)
|SA
|UAE
|Delhi
|18 Feb 2026
|3:00 PM (SLST)
|PAK
|NAM
|SSC, Colombo
|18 Feb 2026
|7:00 PM (IST)
|IND
|NED
|Ahmedabad
|19 Feb 2026
|11:00 AM (IST)
|WI
|ITA
|Kolkata
|19 Feb 2026
|3:00 PM (SLST)
|SL
|ZIM
|Premadasa, Colombo
|19 Feb 2026
|7:00 PM (IST)
|AFG
|CAN
|Chennai
|20 Feb 2026
|11:00 AM
|20 Feb 2026
|3:00 PM
|20 Feb 2026
|7:00 PM (SLST)
|AUS
|OMA
|Kandy
|21 Feb 2026
|11:00 AM
|21 Feb 2026
|3:00 PM
|21 Feb 2026
|7:00 PM (SLST)
|Y2
|Y3
|Premadasa, Colombo
|22 Feb 2026
|11:00 AM
|22 Feb 2026
|3:00 PM (SLST)
|Y1
|Y4
|Kandy
|22 Feb 2026
|7:00 PM (IST)
|X1
|X4
|Ahmedabad
|23 Feb 2026
|11:00 AM
|23 Feb 2026
|3:00 PM
|23 Feb 2026
|7:00 PM (IST)
|X2
|X3
|Mumbai
|24 Feb 2026
|11:00 AM
|24 Feb 2026
|3:00 PM
|24 Feb 2026
|7:00 PM (SLST)
|Y1
|Y3
|Kandy
|25 Feb 2026
|11:00 AM
|25 Feb 2026
|3:00 PM
|25 Feb 2026
|7:00 PM (SLST)
|Y2
|Y4
|Premadasa, Colombo
|26 Feb 2026
|11:00 AM
|26 Feb 2026
|3:00 PM (IST)
|X3
|X4
|Ahmedabad
|26 Feb 2026
|7:00 PM (IST)
|X1
|X2
|Chennai
|27 Feb 2026
|11:00 AM
|27 Feb 2026
|3:00 PM
|27 Feb 2026
|7:00 PM (SLST)
|Y1
|Y2
|Premadasa, Colombo
|28 Feb 2026
|11:00 AM
|28 Feb 2026
|3:00 PM
|28 Feb 2026
|7:00 PM (SLST)
|Y3
|Y4
|Kandy
|01 Mar 2026
|11:00 AM
|01 Mar 2026
|3:00 PM (IST)
|X2
|X4
|Delhi
|01 Mar 2026
|7:00 PM (IST)
|X1
|X3
|Kolkata
|02 Mar 2026
|3:00 PM
|02 Mar 2026
|7:00 PM
|03 Mar 2026
|3:00 PM
|03 Mar 2026
|7:00 PM
|04 Mar 2026
|7:00 PM (IST)
|SF1
|KO
|Kolkata
|04 Mar 2026
|7:00 PM (SLST)
|SF1
|KO
|Premadasa, Colombo
|05 Mar 2026
|3:00 PM
|05 Mar 2026
|7:00 PM (IST)
|SF2
|KO
|Mumbai
|06 Mar 2026
|3:00 PM
|06 Mar 2026
|7:00 PM
|07 Mar 2026
|3:00 PM
|07 Mar 2026
|7:00 PM
|08 Mar 2026
|7:00 PM (SLST)
|FINAL
|KO
|Premadasa, Colombo
|08 Mar 2026
|7:00 PM (IST)
|FINAL
|KO
|Ahmedabad
The top two teams from each group will move to the Super Eight stage. After Super Eight, the top two in each group will move into the semi-finals. The semi-finals are set for March 4 and 5, whereas the final will be held on March 8.
If Pakistan make it to the first semi-final and the final, both games will take place at the R. Premadasa Stadium in Colombo. If they do not qualify, the first semi-final will be played in Kolkata, and the final will be held in Ahmedabad.
T20 World Cup 2026 - Complete squads of all teams
India: Suryakumar Yadav (c), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar and Rinku Singh
Pakistan: Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Khawaja Nafay, Mohammad Nawaz, Mohammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Khan and Usman Tariq
Australia: Mitchell Marsh (c), Xavier Bartlett, Cooper Connolly, Tim David, Ben Dwarshuis, Cameron Green, Nathan Ellis, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Matthew Kuhnemann, Glenn Maxwell, Matthew Renshaw, Marcus Stoinis, and Adam Zampa
England: Harry Brook (c), Rehan Ahmed, Jofra Archer, Tom Banton, Jacob Bethell, Jos Buttler, Sam Curran, Liam Dawson, Ben Duckett, Will Jacks, Jamie Overton, Adil Rashid, Phil Salt, Josh Tongue and Luke Wood
South Africa: Aiden Markram (c), Quinton de Kock, Tony de Zorzi, Dewald Brevis, David Miller, Donovan Ferreira, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Kwena Maphaka, Lungi Ngidi, Jason Smith, George Linde, Corbin Bosch and Anrich Nortje
New Zealand: Mitchell Santner (c), Finn Allen, Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway, Jacob Duffy, Lockie Ferguson, Matt Henry, Daryl Mitchell, Adam Milne, James Neesham, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Tim Seifert and Ish Sodhi
West Indies: Shai Hope (c), Shimron Hetmyer, Johnson Charles, Roston Chase, Matthew Forde, Jason Holder, Akeal Hosein, Shamar Joseph, Brandon King, Gudakesh Motie, Rovman Powell, Sherfane Rutherford, Quentin Sampson, Jayden Seales and Romario Shepherd
Sri Lanka: Dasun Shanaka (c), Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis, Kamindu Mendis, Kusal Janith Perera, Charith Asalanka, Janith Liyanage, Pavan Rathnayake, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Matheesha Pathirana and Eshan Malinga
Afghanistan: Rashid Khan (c), Noor Ahmad, Abdullah Ahmadzai, Sediqullah Atal, Fazalhaq Farooqi, Rahmanullah Gurbaz, Naveen Ul Haq, Mohammad Ishaq, Shahidullah Kamal, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Mujeeb Ur Rahman, Darwish Rasooli and Ibrahim Zadran
Ireland: Paul Stirling (c), Mark Adair, Ross Adair, Ben Calitz, Curtis Campher, Gareth Delany, George Dockrell, Matthew Humphreys, Josh Little, Barry McCarthy, Harry Tector, Tim Tector, Lorcan Tucker, Ben White and Craig Young
Zimbabwe: Sikandar Raza (c), Brian Bennett, Ryan Burl, Graeme Cremer, Bradley Evans, Clive Madande, Tinotenda Maposa, Tadiwanashe Marumani, Wellington Masakadza, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Blessing Muzarabani, Dion Myers, Richard Ngarava and Brendan Taylor
USA: Monank Patel (c), Jessy Singh, Andries Gous, Shehan Jayasuriya, Milind Kumar, Shayan Jahangir, Saiteja Mukkamala, Sanjay Krishnamurthi, Harmeet Singh, Nosthush Kenjige, Shadley Van Schalkwyk, Saurabh Netravalkar, Ali Khan, Mohammad Mohsin and Shubham Ranjane
Netherlands: Scott Edwards (c), Colin Ackermann, Noah Croes, Bas de Leede, Aryan Dutt, Fred Klaassen, Kyle Klein, Michael Levitt, Zach Lion-Cachet, Max O'Dowd, Logan van Beek, Timm van der Gugten, Roelof van der Merwe, Paul van Meekeren and Saqib Zulfiqar
Scotland: Richie Berrington (c), Tom Bruce, Matthew Cross, Bradley Currie, Oliver Davidson, Chris Greaves, Zainullah Ihsan, Michael Jones, Michael Leask, Finlay McCreath, Brandon McMullen, George Munsey, Safyaan Sharif, Mark Watt and Bradley Wheal
Nepal: Rohit Paudel (c), Dipendra Singh Airee, Sandeep Lamichhane, Kushal Bhurtel, Aasif Sheikh, Sundeep Jora, Aarif Sheikh, Basir Ahamad, Sompal Kami, Karan KC, Nandan Yadav, Gulshan Jha, Lalit Rajbanshi, Sher Malla and Lokesh Bam
Namibia: Gerhard Erasmus (c), Zane Green, Bernard Scholtz, Ruben Trumpelmann, JJ Smit, Jan Frylinck, Louren Steenkamp, Malan Kruger, Nicol Loftie-Eaton, Jack Brassell, Ben Shikongo, JC Balt, Dylan Leicher, WP Myburgh and Max Heingo
Oman: Jatinder Singh (c), Vinayak Shukla, Mohammad Nadeem, Shakeel Ahmad, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Shah Faisal, Nadeem Khan, Sufyan Mehmood, Jay Odedra, Shafiq Jan, Ashish Odedara, Jiten Ramanandi and Aamir Kaleem
Canada: Dilpreet Bajwa (c), Ajayveer Hundal, Ansh Patel, Dilon Heyliger, Harsh Thaker, Jaskarandeep Buttar, Kaleem Sana, Kanwarpal Tathgur, Navneet Dhaliwal, Nicholas Kirton, Ravinderpal Singh, Saad Bin Zafar, Shivam Sharma, Shreyas Movva and Yuvraj Samra
UAE: Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Dhruv Parashar, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Mayank Kumar, Muhammad Arfan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rohid Khan, Sohaib Khan and Simranjeet Singh
Italy: Wayne Madsen (c), Marcus Campopiano, Gian Piero Meade, Zain Ali, Ali Hasan, Crishan Jorge Kalugamage, Harry Manenti, Anthony Mosca, Justin Mosca, Syed Naqvi, Benjamin Manenti, Jaspreet Singh, JJ Smuts, Grant Stewart and Thomas Draca