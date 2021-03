IPL 2021 Schedule: Team-wise full fixture list, date, time and venues

The IPL Governing Council on Sunday announced the full fixture for the upcoming Indian Premier League (IPL) 2021 to be held in India. The IPL 2021 will commence from April 9 with defending champions Mumbai Indians set to lock horns with Virat Kohli-led Royal Challengers Bangalore.

The playoffs and final of the IPL 2021 will be hosted by the world's largest cricket stadium – Narendra Modi Stadium in Ahmedabad – with the IPL 2021 final set to be played on May 30.

Keeping the COVID-19 situation and bio-secure bubbles in mind, the BCCI made a few tweaks in their scheduling. Each franchise will play at four venues during the league stage and all matches will be played at neutral venues and no team will play at their home venue.

Out of the 56 league matches, Chennai, Mumbai, Kolkata & Bengaluru will host 10 matches each while Ahmedabad and Delhi will host 8 matches each.

With the schedule of IPL 2021 out, let us take a look at the team-wise complete fixture list of the 14th edition of the tournament:

Chennai Super Kings: IPL 2021 Full Fixture List

10-04 - CSK v DC, Mumbai, 7.30 pm

16-04 - Punjab Kings v CSK, Mumbai, 7.30 pm

19-04 - CSK vs Rajasthan Royals, Mumbai, 7.30 pm

21-04 - KKR vs CSK, Mumbai, 7.30 pm

25-04 - CSK vs Royal Challengers, Mumbai, 3.30 pm

28-04 - CSK vs Sunrisers Hyderabad, Delhi, 7.30 pm

01-05 - Mumbai Indians vs CSK, Delhi, 7.30 pm

05-05 - Rajasthan Royals vs CSK, Delhi, 7.30 pm

07-05 - Sunrisers Hyderabad vs CSK, Delhi, 7.30 pm

09-05 - CSK vs Punjab Kings, Bangalore, 3.30 pm

12-05 - CSK vs KKR, Bangalore, 7.30 pm

16-05 - CSK vs Mumbai Indians, Bangalore, 7.30 pm

21-05 - Capitals vs CSK, Kolkata, 7.30 pm

23-05 - RCB vs CSK, Kolkata, 7.30 pm

Delhi Capitals: IPL 2021 Full Fixture List

10-04 – Mumbai – CSK vs Delhi Capitals, 7.30 pm

15-04 – Mumbai – RR vs Delhi Capitals, 7.30 pm

18-04 – Mumbai – DC vs Punjab Kings, 7.30 pm

20-04 – Chennai – DC vs Mumbai Indians, 7.30 pm

25-04 – Chennai – SRH vs Delhi Capitals, 7.30 pm

27-04 – Ahmedabad – DC vs Royal Challengers Bangalore, 7.30 pm

29-04 – Ahmedabad – DC vs Kolkata Knight Riders, 7.30 pm

02-05 – Ahmedabad – Punjab Kings vs Delhi Capitals, 7.30 pm

08-05 – Ahmedabad – KKR vs Delhi Capitals, 3.30 pm

11-05 – Kolkata – Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, 7.30 pm

14-05 – Kolkata – RCB vs Delhi Capitals, 7.30 pm

17-05 – Kolkata – Delhi Capitals vs SRH, 7.30 pm

21-05 – Kolkata – Delhi Capitals vs CSK, 7.30 pm

23-05 – Kolkata – Mumbai Indians vs Delhi Capitals, 3.30 pm.

Rajasthan Royals: IPL 2021 Full Fixture List

12-04 – Mumbai – Rajasthan Royals vs Punjab Kings, 7.30 pm

15-04 – Mumbai – Rajasthan Royals vs Delhi Capitals, 7.30 pm

19-04 – Mumbai – Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, 7.30 pm

22-04 – Mumbai – RCB vs Rajasthan Royals, 7.30 pm

24-04 – Mumbai – Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders, 7.30 pm

29-04 – Delhi – Mumbai Indians vs Rajasthan Royals, 3.30 pm

02-05 – Delhi – Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, 3.30 pm

05-05 – Delhi – Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings, 7.30 pm

08-05 – Delhi – Rajasthan Royals vs Mumbai Indians, 7.30 pm

11-05 – Kolkata – Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, 7.30 pm

13-05 – Kolkata – Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, 7.30 pm

16-05 – Kolkata – Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore, 3.30 pm

18-05 – Bangalore – Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals, 7.30 pm

22-05 – Bangalore – Punjab Kings vs Rajasthan Royals, 7.30 pm.

Kolkata Knight Riders: IPL 2021 Full Fixture List

11-04 – Chennai – Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, 7.30 pm

13-04 – Chennai – Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians, 7.30 pm

18-04 – Chennai – Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, 3.30 pm

21-04 – Mumbai – Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings, 7.30 pm

24-04 – Mumbai – Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders, 7.30 pm

26-04 – Ahmedabad – Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders, 7.30 pm

29-04 – Ahmedabad – Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, 7.30 pm

03-05 – Ahmedabad – Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore, 7.30 pm

08-05 – Ahmedabad – Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals, 3.30 pm

10-05 – Bangalore – Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders, 7.30 pm

12-05 – Bangalore – Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, 7.30 pm

15-05 – Bangalore – Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings, 7.30 pm

18-05 – Bangalore – Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals, 7.30 pm

21-05 – Bangalore – Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, 3.30 pm.

Royal Challengers Bangalore: IPL 2021 Full Fixture List

09-04 – Chennai – Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, 7.30 pm

14-04 – Chennai – Sunrisers Hyderabad vs RCB, 7.30 pm

18-04 – Chennai – RCB vs Kolkata Knight Riders, 3.30 pm

22-04 – Mumbai – RCB vs Rajasthan Royals, 7.30 pm

25-04 – Mumbai – CSK vs Royal Challengers Bangalore, 3.30 pm

27-04 – Ahmedabad – Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore, 7.30 pm

30-04 – Ahmedabad – Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore, 7.30 pm

03-05 – Ahmedabad – Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore, 7.30 pm

06-05 – Ahmedabad – Royal Challengers Bangalore vs Punjab Kings, 7.30 pm

09-05 – Kolkata – Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad, 7.30 pm

14-05 – Kolkata – Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals, 7.30 pm

16-05 – Kolkata – Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore, 3.30 pm

20-05 – Kolkata – Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians, 7.30 pm

23-05 – Kolkata – Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings, 7.30 pm.

Sunrisers Hyderabad: IPL 2021 Full Fixture List

11-04 – Chennai – SRH vs KKR, 7.30 pm

14-04 – Chennai – Sunrisers Hyderabad vs RCB, 7.30 pm

17-04 – Chennai – Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 7.30 pm

21-04 – Chennai – Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, 3.30 pm

25-04 – Chennai – Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals, 7.30 pm

28-04 – Delhi – Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, 7.30 pm

02-05 – Delhi – Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, 3.30 pm

04-05 – Delhi – Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians, 7.30 pm

07-05 – Delhi – Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings, 7.30 pm

09-05 – Kolkata – Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad, 7.30 pm

13-05 – Kolkata – Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, 7.30 pm

17-05 – Kolkata – Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad, 7.30 pm

19-05 – Bangalore – Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings, 7.30 pm

21-05 – Bangalore – Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, 3.30 pm.

Mumbai Indians: IPL 2021 Full Fixture List

09-04 – Chennai – Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, 7.30 pm

13-04 – Chennai – KKR vs Mumbai Indians, 7.30 pm

17-04 – Chennai – Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 7.30 pm

20-04 – Chennai – DC vs Mumbai Indians, 7.30 pm

23-04 – Chennai – Punjab vs Mumbai Indians, 7.30 pm

29-04 – Delhi - Mumbai Indians vs Rajasthan Royals, 3.30 pm

01-05 – Delhi – Mumbai Indians vs Chennai Super Kings, 7.30 pm

04-05 – Delhi – Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians, 7.30 pm

08-05 – Delhi – Rajasthan Royals vs Mumbai Indians, 7.30 pm

10-05 – Bangalore – Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders, 7.30 pm

13-05 – Bangalore – Mumbai Indians vs Punjab Kings, 3.30 pm

16-05 – Bangalore – Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, 7.30 pm

20-05 – Kolkata – RCB vs Mumbai Indians, 7.30 pm

23-05 – Kolkata – Mumbai Indians vs Delhi Capitals, 3.30 pm

Punjab Kings: IPL 2021 Full Fixture List