/Commonwealth Games 2026 Day 10: India's full schedule, medal events and match timings

The 2026 Commonwealth Games, being held in Glasgow from Jul 23 to Aug 2, have entered Day 10, with Indian athletes set to compete on Saturday (Aug 1) across athletics, boxing, track cycling, judo and bowls.
Here is the full schedule of Indian events on Day 10 (all timings in IST):
Athletics and Para Athletics
- 2:35 pm - Men’s Shot Put F57 final (Medal Event): Soman Rana, Shubham Juyal
- 2:40 pm - Men’s Triple Jump final (Medal Event): Praveen Chithravel, Selva Prabhu Thirumaran
- 2:50 pm - Men’s 1500m T54 final (Medal Event): Ramesh Shanmugam
- 3 pm – Women’s 10,000m Race Walk final (Medal Event): Priyanka, Ravina
- 11:35 pm - Men’s Pole Vault final (Medal Event): Dev Kumar Meena, Kuldeep Kumar
- 12:15 am (Aug 2) - Men’s 5000m final (Medal Event): Gulveer Singh
- 1:50 am (Aug 2) - Mixed 4x400m Relay final: India (Vishal TK, Rajesh Ramesh, Rashdeep Kaur, Ansa Babu, Neeru Pathak)
Bowls
- 3:50 pm - Men’s Pairs Section B Round 5: India (Navneet Singh, Dinesh Kumar) vs England (Nick Brett, Jamie Walker)
- 10:20 pm - Women’s Singles Section C Round 5: Nayanmoni Saikia vs Bridget Herselman (South Africa)
- 11:45 pm - Men’s Pairs semifinal: India (subject to qualification)
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Boxing
- 3:30 pm - Women’s 54kg final (Medal Event): Preeti Pawar vs Scarlett Savannah Delgado (Canada)
- 3:45 pm - Women’s 57kg final (Medal Event): Jaismine Lamboria vs Michaela Walsh (Northern Ireland)
- 4:15 pm - Men’s 55kg final (Medal Event): Jadumani Singh Mandengbam vs Jye Dixon (Australia)
- 9 pm - Women’s 51kg final (Medal Event): Sakshi Chaudhary vs Ruby White (England)
- 9:15 pm - Women’s 60kg final (Medal Event): Priya Ghanghas vs Marie-Bathoul Al-Ahmadieh (Canada)
- 9:30 pm - Women’s 70kg final (Medal Event): Arundhati Choudhary vs Chantelle Reid (England)
- 9:45 pm - Women’s 75kg final (Medal Event): Lovlina Borgohain vs Emma-Sue Greentree (Australia)
- 10 pm - Men’s 60kg final (Medal Event): Sachin Siwach vs Tryagain Morning Ndevelo (Namibia)
- 10:15 pm - Men’s 80kg final (Medal Event): Ankush Panghal vs Dimeji Shittu (England)
- 10:30 pm - Men’s +90kg final (Medal Event): Narender Berwal vs Damar Thomas (England)
Judo
- 3:30 pm onwards - Women’s -63kg Round of 16: Unnati Sharma vs Lamulela Magagula (Eswatini)
- 3:30 pm onwards - Men’s -90kg Round of 16: Karanjit Singh Maan vs Elliott Connolly (New Zealand)
- 3:30 pm onwards - Men’s -81kg quarterfinal: Harsh Tokas vs Odysseas Georgakis (Cyprus)
- 3:30 pm onwards - Women’s -70kg quarterfinal: Inunganbi Takhellambam vs TBD
- 8:30 pm onwards - Women’s -63kg Medal Rounds: Unnati Sharma (subject to qualification)
- 8:30 pm onwards - Men’s -90kg Medal Rounds: Karanjit Singh Maan (subject to qualification)
- 8:30 pm onwards - Men’s -81kg Medal Rounds: Harsh Tokas (subject to qualification)
- 8:30 pm onwards - Women’s -70kg Medal Rounds: Inunganbi Takhellambam (subject to qualification)
Track cycling and Para track cycling
- 2:30 pm - Men’s Sprint qualifying: David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam, Rojit Singh Yanglem
- 3:27 pm - Men’s Sprint Round of 16: David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam, Rojit Singh Yanglem (subject to qualification)
- 4:03 pm onwards - Men’s Sprint quarterfinals: David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam, Rojit Singh Yanglem (subject to qualification)
- 4:19 pm - Men’s 10km Scratch Race qualifying: Dinesh Kumar, Harshveer Singh Sekhon
- 7:38 pm - Men’s Sprint semifinals: David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam, Rojit Singh Yanglem (subject to qualification)
- 10:02 pm onwards - Men’s Sprint finals: David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam, Rojit Singh Yanglem (subject to qualification)
- 10:50 pm - Men’s 10km Scratch Race final: Dinesh Kumar, Harshveer Singh Sekhon (subject to qualification)