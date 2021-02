Australian Open 2021 Draw: Novak Djokovic faces Chardy as Sofia Kenin meets Inglis

Australian Open has released its seeds and draw as the year's first Grand Slam is set to kick off on February 8 at Melbourne Park. Defending champion and world no. 1 Novak Djokovic will begin his campaign against Frenchman Jeremy Chardy while reigning women's champion Sofia Kenin locks horns with wild card Maddison Inglis.

Spanish ace Rafael Nadal will clash with Serbia's Laslo Djere in his opener, hoping to win the Grand Slam and overtaking Roger Federer, who has 20 major titles to his name. The Swiss star will not be playing this year due to knee injury.

Women's world no. 1 Ashleigh Barty will take on Danka Kovinic in her quest to become the first homegrown singles winner at the Australian Open since 1978.

American star Serena Williams, who is hopeful of record-equalling 24th Grand Slam, will take on Laura Siegemund in the opening round.

SEEDS:

Men's singles

1. Novak Djokovic (SRB), 2. Rafael Nadal (ESP), 3. Dominic Thiem (AUT, 4. Daniil Medvedev (RUS), 5. Stefanos Tsitsipas (GRE), 6. Alexander Zverev (GER), 7. Andrey Rublev (RUS), 8. Diego Schwartzman (ARG), 9. Matteo Berrettini (ITA), 10. Gael Monfils (FRA), 11. Denis Shapovalov (CAN), 12. Roberto Bautista Agut (ESP), 13. David Goffin (BEL), 14. Milos Raonic (CAN), 15. Pablo Carreno Busta (ESP), 16. Fabio Fognini (ITA), 17. Stan Wawrinka (SUI), 18. Grigor Dimitrov (BUL), 19. Karen Khachanov (RUS), 20. Felix Auger-Aliassime (CAN), 21. Alex de Minaur (AUS), 22. Borna Coric (CRO), 23. Dusan Lajovic (SRB), 24. Casper Ruud (NOR), 25. Benoit Paire (FRA), 26. Hubert Hurkacz (POL), 27. Taylor Fritz (USA), 28. Filip Krajinovic (SRB), 29. Ugo Humbert (FRA), Dan Evans (GBR)



Women's singles

1. Ashleigh Barty (AUS), 2. Simona Halep (ROU), 3. Naomi Osaka (JPN), 4. Sofia Kenin (USA), 5. Elina Svitolina (UKR), 6. Karolina Pliskova (CZE), 7. Aryna Sabalenka (BLR), 8. Bianca Andreescu (CAN), 9. Petra Kvitova (CZE), 10. Serena Williams (USA), 11. Belinda Bencic (SUI), 12. Victoria Azarenka (BLR), 13. Johanna Konta (GBR), 14. Garbine Muguruza (ESP), 15. Iga Swiatek (POL), 16. Petra Martic (CRO), 17. Elena Rybakina (KAZ), 18. Elise Mertens (BEL), 19. Marketa Vondrousova (CZE), 20. Maria Sakkari (GRE), 21. Anita Kontaveit (EST), 22. Jennifer Brady (USA), 23. Angelique Kerber (GER), 24. Alison Riske (USA), 25. Karolina Muchova (CZE), 26. Yulia Putintseva (KAZ), 27. Ons Jabeur (TUN), 28. Donna Vekic (CRO), 29. Ekaterina Alexandrova (RUS), 30. Wang Qiang (CHN), 31. Zhang Shuai (CHN), 32. Veronika Kudermetova (RUS)



Australian Open 2021 DRAW:

Men's Singles:

Novak Djokovic (SRB x1) v Jeremy Chardy (FRA)

Frances Tiafoe (USA) v Stefano Travaglia (ITA)

Reilly Opelka (USA) v Lu Yen-hsun (TPE)

Albert Ramos-Vinolas (ESP) v Taylor Fritz (USA

Stan Wawrinka (SUI x17) v Pedro Sousa (POR)

Martin Fucsovics (HUN) v Marc Polmans AUS

Corentin Moutet (FRA) v John Millman (AUS)

Federico Coria (ARG) v Milos Raonic (CAN x14)

Gael Monfils (FRA x10) v Emil Ruusuvuori (FIN)

Yoshihito Nishioka (JPN) v Pedro Martinez (ESP)

Aljaz Bedene (SLO) v Alexander Bublik (KAZ)

Sergiy Stakhovsky (UKR) v Dusan Lajovic (SRB x23)

Adrian Mannarino (FRA x32) v Dennis Novak (AUT)

Moimir Kecmanovic (SRB) v Kamil Majchrzak (POL)

Taro Daniel (JPN) v Maxime Cressy (USA)

Marcos Giron (USA) v Alexander Zverev (GER x6)

Dominic Thiem (AUT x3) v Mikhail Kukushkin (KAZ)

Dominik Koepfer (GER) v Hugo Dellien (BOL)

Frederico Ferreira Silva (POR) v Nick Kyrgios (AUS)

Yasutaka Uchiyama (JPN) v Ugo Humbert (FRA x29)

Grigor Dimitrov (BUL x18) v Marin Cilic (CRO)

Alex Bolt (AUS) v Norbert Gombos (SVK)

Kimmer Coppejans (BEL) v Jiri Vesely (CZE)

Kei Nishikori (JPN) v Pablo Carreno Busta (ESP x15)

Denis Shapovalov (CAN x11) v Jannik Sinner (ITA)

Yuichi Sugita (JPN) v Bernard Tomic (AUS)

Damir Dzumhur (BIH) v James Duckworth (AUS)

Cedrik-Marcel Stebe (GER) v Felix Auger-Aliassime (CAN x20)

Benoit Paire (FRA x 25) v Egor Gerasimov (BLR)

Gianluca Mager (ITA) v Aslan Karatsev (RUS)

Federico Delbonis (ARG) v Juan Ignacio Londero (ARG)

Elias Ymer (SWE) v Diego Schwartzman (ARG x8)

Andrey Rublev (RUS x7) v Yannick Hanfmann (GER)

Thiago Monteiro (BRA) v Andrej Martin (SVK)

Li Tu (AUS) v Feliciano Lopez (ESP)

Sam Querrey (USA) v Lorenzo Sonego (ITA x31)

Casper Ruud (NOR x24) v Jordan Thompson (AUS)

Nikoloz Basilashvili (GEO) v Tommy Paul (USA)

Christopher O'Connell (AUS) v Jan-Lennard Struff (GER)

Radu Albot (MDA) v Roberto Bautista Agut (ESP x12)

David Goffin (BEL x13) v Alexei Popyrin (AUS)

Lloyd HARRIS (RSA) v Mikael Torpegaard (DEN)

Mackenzie McDonald (USA) v Marco Cecchinato (ITA)

Guido Pella (ARG) v Borna Coric (CRO x22)

Filip Krajinovic (SRB x28) v Robin Haase (NED)

Pablo Andujar (ESP) v Quentin Halys (FRA)

Roberto Carballes Baena (ESP) v Attila Balazs (HUN)

Vasek Pospisil (CAN) v Daniil Medvedev (RUS x4)

Stefanos Tsitsipas (GRE x5) v Gilles Simon (FRA)

Thanasi Kokkinakis (AUS) v Kwon Soon-woo (KOR)

Botic Van de Zandshhulp (NED) v Carlos Alcaraz (ESP)

Mikael Ymer (SWE) v Hubert Hurkacz (POL x26)

Karen Khachanov (RUS x19) v Aleksander Vukic (AUS)

Ricardas Berankis (LTU) v Sumit Nagal (IND)

Tomas Machac (CZE) v Mario Vilella Martinez (ESP)

Kevin Anderson (RSA) v Matteo Berrettini (ITA x9)

Fabio Fognini (ITA x16) v Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Henri Laaksonen (SUI) v Salvatore Caruso (ITA)

Pablo Cuevas (URU) v Andreas Seppi (ITA)

Tennys Sandgren (USA) v Alex De Minaur (AUS x21)

Dan Evans (GBR x30) v Cameron Norrie (GBR)

Ilya Ivashka (BLR) v Roman Safiullin (RUS)

Michael Mmoh (USA) v Victor Troicki (SRB)

Laslo Djere (SRB) v Rafael Nadal (ESP x2)

Women's Singles:

Ashleigh Barty (AUS x1) v Danka Kovinic (MNE)

Sara Sorribes Tormo (ESP) v Daria Gavrilova (AUS)

Zheng Saisai (CHN) v Barbora Krejcikova (CZE)

Martina Trevisan (ITA) v Ekaterina Alexandrova (RUS x29)

Anett Kontaveit (EST x21) v Aliaksandra Sasnovich (BLR)

Kristyna Pliskova (CZE) v Heather Watson (GBR)

Francesca Jones (GBR) v Shelby Rogers (USA)

Olga Danilovic (SRB) v Petra Martic (CRO x16)

Belinda Bencic (SUI x11) v Lauren Davis (USA)

Svetlana Kuznetsova (RUS) v Barbora Strycova (CZE)

Lin Zhu (CHN) v Whitney Osuigwe (USA)

Leylah Fernandez (CAN) v Elise Mertens (BEL x18)

Karolina Muchova (CZE x25) v Jelena Ostapenko (LAT)

Mona Barthel (GER) v Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Danielle Collins (USA) v Ana Bogdan (ROM)

Jasmine Paolini (ITA) v Karolina Pliskova (CZE x6)

Sofia Kenin (USA x4) v Maddison Inglis (AUS)

Anastasija Sevastova (LAT) v Kaia Kanepi (EST)

Nadia Podoroska (ARG) v Christina McHale (USA)

Wang Yafan (CHN) v Donna Vekic (CRO x28)

Jennifer Brady (USA x22) v Aliona Bolsova (ESP)

Madison Brengle (USA) v Arina Rodionova (AUS)

Chloe Paquet (FRA) v Mayar Sherif (EGY)

Kaja Juvan (SLO) v Johanna Konta (GBR x13)

Victoria Azarenka (BLR x12) v Jessica Pegula (USA)

Destanee Aiava (AUS) v Samantha Stosur (AUS)

Nao Hibino (JPN) v Astra Sharma (AUS)

Kristina Mladenovic (FRA) v Maria Sakkari (GRE x20)

Yulia Putinseva (KAZ x26) v Sloane Stephens (USA)

Alison Van Uytvanck (BEL) v Clara Burel (FRA)

Coco Gauff (USA) v Jil Teichmann (SUI)

Marie Bouzkova v Elina Svitolina (UKR x5)

Bianca Andreescu (CAN x8) v Mihaela Buzarnescu (ROM)

Hsieh Su-wei (TPE) v Tsvetana Pironkova (BUL)

Kirsten Flipkens (BEL) v Venus Williams (USA) 71

Sara Errani (ITA) v Wang Qiang (CHN x30)

Marketa Vondrousova (CZE x19)v Rebecca Peterson (SWE)

Rebecca Marino (CAN) v Kimberly Birrell (AUS)

Patricia Maria Tig (ROM) v Sorana Cirstea (ROU)

Greet Minnen (BEL) v Petra Kvitova (CZE x9)

Garbine Muguruza (ESP x14) v Margarita Gasparayan (RUS)

Liudmila Samsonova (RUS) v Paula Badosa (ESP)

Zarina Diyas (KAZ) v Tamara Zidansek (SLO)

Bernarda Pera (USA) v Angelique Kerber (GER x23)

Ons Jabeur (TUN x27) v Andrea Petkovic (GER)

Mayo Hibi (JPN) v Anna Karolina Schmiedlova (SVK)

Polona Hercog (SLO) v Caroline Garcia (FRA)

Anastasia Pavlyuchenkova v Naomi Osaka (JPN x3)

Aryna Sabalenka (BLR x7) v Viktoria Kuzmova (SVK)

Katie Boulter (GBR) v Daria Kasatkina (RUS)

Alize Cornet (FRA) v Valeria Savinykh (RUS)

Ann Li (USA)v Zhang Shuai (CHN x31)

Alison Riske (USA x24) v Anastasia Potapova (RUS)

Timea Babos (HUN) v Ysaline Bonaventure (BEL)

Nina Stojanovic (SRB) v Irina-Camelia Begu (ROU)

Laura Siegemund (GER) v Serena Williams (USA x10)

Iga Swiatek (POL x15) v Arantxa Rus (NED)

Yaroslava Shedova (KAZ) v Camila Giorgi (ITA)

Fiona Ferro (FRA) v Katerina Siniakova (CZE)

Vera Zvonareva (RUS) v Elena Rybakina (KAZ x17)

Veronika Kudermetova (RUS x32) v Marta Kostyuk (UKR)

Varvara Gracheva (RUS) v Anna Blinkova (RUS)

Misaki Doi (JPN) v Ajla Tomljanovic (AUS)

Lizette Cabrera (AUS) v Simona Halep (ROM x2)