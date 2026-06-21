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Starmer to resign? Report claims UK PM to announce exit as early as Monday

Prajvi Mathur
Edited By Prajvi Mathur
Published: Jun 21, 2026, 08:22 IST | Updated: Jun 21, 2026, 08:22 IST
Starmer to resign? Report claims UK PM to announce exit as early as Monday

Britain's Prime Minister Keir Starmer looks on during a meeting with Switzerland's President on the sideline of the G7 summit, in Evian, eastern France, on June 16, 2026. Photograph: (AFP)

Story highlights

British PM Keir Starmer is expected to announce his resignation as early as June 22, according to a report. The decision reportedly follows consultations with key allies amid rising Labour Party pressure and concerns over leadership stability.

British Prime Minister Keir Starmer is expected to announce his resignation as early as Monday (Jun 22) and has set out a timetable for his departure, The Observer reported. It stated that Starmer concluded that his position as Prime Minister was no longer sustainable following discussions with cabinet ministers, advisers, donors, and trade union leaders. The report added that these discussions had a significant influence on his decision. This comes amid growing concerns over Britain’s leadership stability and mounting internal pressure within the Labour Party.

About the Author

Prajvi Mathur

Prajvi Mathur

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Prajvi Mathur

Prajvi Mathur is a Sub-Editor at WION with over 2 years of experience in journalism and digital content. With a keen interest in geopolitics and national affairs, she covers a wide...Read More

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