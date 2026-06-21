/Starmer to resign? Report claims UK PM to announce exit as early as Monday

British Prime Minister Keir Starmer is expected to announce his resignation as early as Monday (Jun 22) and has set out a timetable for his departure, The Observer reported. It stated that Starmer concluded that his position as Prime Minister was no longer sustainable following discussions with cabinet ministers, advisers, donors, and trade union leaders. The report added that these discussions had a significant influence on his decision. This comes amid growing concerns over Britain’s leadership stability and mounting internal pressure within the Labour Party.