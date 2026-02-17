LOGIN
War Games in Strait of Hormuz To 'Prepare Guards For Military Threats'

Feb 17, 2026
Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps on Monday (February 16, 2026) began a series of military exercises in the Strait of Hormuz, state media reported, on the eve of talks with the United States.

