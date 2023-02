TNPL Auction 2023 Live Updates Day 2: Teams, Sold, remaining players with price list, timing, venue, live

The Tamil Nadu Premier League (TNPL) auction commenced on Wednesday, February 23, and continued on Friday, February 24. The TNPL 2023 will be the seventh edition of the tournament. The Day 2 of the TNPL auction 2023 is at Hotel Plush in Mahabalipuram. The TNPL 2023 season is unique because the auction has replaced the draft system for the auction of the players.

Franchises have tried their best to acquire the best performers of the T20 circuit during the TNPL auction. The TNPL auction 2023 had eight teams, four categories and 942 registered players. Furthermore, every franchise could retain a maximum of two players.

The Executive Committee of the Tamil Nadu Cricket Association (TNCA) launched the Tamil Nadu Premier League in August 2016.

Here are all the updates for the Day 2 of the TNPL Auction 2023, from sold and unsold players and the price list to the timings, venue and live-streaming details.

TNPL Auction 2023: Sold & Unsold players

Here's the list of the top five most expensive players sold in the Tamil Nadu Premier League Auction 2023.

Sai Sudharsan – Lyca Kovai Kings - INR 21.6 lakh

Sanjay Yadav - Chepauk Super Gillies - INR 17.6 lakh

Shivam Singh - Dindigul Dragons - INR 15.95 lakh

Sonu Yadav – Nellai Royal Kings - INR 15.2 lakh

Abhishek Tanwar – Salem Spartans - INR 13.2 lakh

Player Team Winning Bid Vijay Shankar iDream Tiruppur Tamizhans Rs 10.25 Lakhs Washington Sundar Siechem Madurai Panthers Rs 6.75 Lakhs T Natarajan Ba11sy Trichy Rs 6.25 Lakhs Sandeep Warrier Nellai Royal Kings Rs 8.25 Lakhs Varun Chakravarthy Dindigul Dragons Rs 6.75 Lakhs M Siddharth Lyca Kovai Kings Rs 6 Lakhs Pradosh Ranjan Paul Chepauk Super Gillies Rs 5 Lakhs Baba Indrajith Dindigul Dragons Rs 6 Lakhs Baba Aparajith Chepauk Super Gillies Rs 10 Lakhs R Vivek iDream Tiruppur Tamizhans Rs 7.8 Lakhs Mohan Prasath Nellai Royal Kings Rs 3.4 Lakhs Sonu Yadav Nellai Royal Kings Rs 15.20 Lakhs Ajith Ram iDream Tiruppur Tamizhans Rs 4.20 Lakhs Harish Kumar S Chepauk Super Gillies Rs 12.80 Lakhs J Kousik Siechem Madurai Panthers Rs 7.40 Lakhs Swapnil K Singh Siechem Madurai Panthers Rs 12 Lakhs Sanjay Yadav Chepauk Super Gillies Rs 17.60 Lakhs Sai Sudarshan Lyca Kovai Kings Rs 21.60 Lakhs Arun Karthick KB Nellai Royal Kings Rs 12 Lakhs Murugan Ashwin Siechem Madurai Panthers Rs 6.40 Lakhs R Sai Kishore iDream Tiruppur Tamizhans Rs 13 Lakhs Kaushik Gandhi M Salem Spartans Rs 8.40 Lakhs Sathish R Chepauk Super Gillies Rs 4.20 Lakhs Anirudh Sita Ram B iDream Tiruppur Tamizhans Rs 4.80 Lakhs Aswin Crist A Nellai Royal Kings Rs 2 Lakhs Jaganath Srinivas RS Salem Spartans Rs 2.80 Lakhs Chaturved NS iDream Tiruppur Tamizhans Rs 8 Lakhs Abhishek Tanwar Salem Spartans Rs 13.20 Lakhs Daryl S Ferrario Ba11sy Trichy Rs 4.40 Lakhs Rahil Shah Chepauk Super Gillies Rs 2 Lakhs Monish Satish Ba11sy Trichy Rs 2.40 Lakhs Subodh Kumar Bhati Dindigul Dragons Rs 10.40 Lakhs Athisayaraj Davidson Ba11sy Trichy Rs 5.20 Lakhs Mohammed M Lyca Kovai Kings Rs 10.60 Lakhs C Hari Nishaanth Siechem Madurai Panthers Rs 12.20 Lakhs Saravana Kumar P Dindigul Dragons Rs 6.60 Lakhs Periyasamy G iDream Tiruppur Tamizhans Rs 5.80 Lakhs Ganga Sridhar Raju V Ba11sy Trichy Rs 6.20 Lakhs Trilok Nag H iDream Tiruppur Tamizhans Rs 2 Lakhs Silambarasan R Ba11sy Trichy Rs 6 Lakhs Jafar Jamal Ba11sy Trichy Rs 2 Lakhs Rohit R Chepauk Super Gillies Rs 3 Lakhs R Alexandar Ba11sy Trichy Rs 2.40 Lakhs Adithya Ganesh Dindigul Dragons Rs 2 Lakhs Vishal Vaidhya K iDream Tiruppur Tamizhans Rs 5.90 Lakhs Mani Bharathy K Ba11sy Trichy Rs 1.20 Lakhs Akash Sumra Salem Spartans Rs 1 Lakh Maan K Bafna Salem Spartans Rs 5.90 Lakhs Rajkumar R Ba11sy Trichy Rs 5.80 Lakhs Shajahan M Ba11sy Trichy Rs 2.80 Lakhs Francis Rokins Ba11sy Trichy Rs 1 Lakh Akshay V Srinivasan Ba11sy Trichy Rs 4.30 Lakhs Shijit Chandran P Siechem Madurai Panthers Rs 2.60 Lakhs Silambarasan M Chepauk Super Gillies Rs 2.70 Lakhs Shivam Singh Dindigul Dragons Rs 15.95 Lakhs Sunny Sandhu Salem Spartans Rs 10 Lakhs Sri Abisek S Siechem Madurai Panthers Rs 50,000 Sachin B Lyca Kovai Kings Rs 50,000 Abishek S Salem Spartans Rs 50,000 Mohammed Adnan Khan Salem Spartans Rs 1.30 Lakhs Nidish Rajagopal Nellai Royal Kings Rs 2.15 Lakhs Kishoor G Dindigul Dragons Rs 50,000 Hemanth Kumar G Dindigul Dragons Rs 60,000 Sri Neranjan R Nellai Royal Kings Rs 1.10 Lakhs Mithun R Nellai Royal Kings Rs 1.05 Lakhs Amith Sathvik VP Salem Spartans Rs 2.40 Lakhs Easwaran K Ba11sy Trichy Rs 1 Lakh Gowri Sankar J Salem Spartans Rs 50,000 Godson G Ba11sy Trichy Rs 50,000 Gowtham Thamarai Kannan K Lyca Kovai Kings Rs 1.45 Lakhs Aaditya V Siechem Madurai Panthers Rs 50,000 Sibi R Chepauk Super Gillies Rs 50,000 Gurjapneet Singh Siechem Madurai Panthers Rs 2.05 Lakhs Mokit Hariharan RS Salem Spartans Rs 5.40 Lakhs Rithik Easwaran S Nellai Royal Kings Rs 5.55 Lakhs Guru Sayee S Salem Spartans Rs 50,000 Suryapprakash L Nellai Royal Kings Rs 2 Lakhs Rahul Ayyapan Harish iDream Tiruppur Tamizhans Rs 50,000 Yuvaraj V Salem Spartans Rs 50,000 Anton Andrew Subikshan M Siechem Madurai Panthers Rs 50,000 Kiran Akash L Lyca Kovai Kings Rs 6.40 Lakhs Ganesh S iDream Tiruppur Tamizhans Rs 60,000 Mukilesh U Lyca Kovai Kings Rs 6 Lakhs Mathan Kumar S Chepauk Super Gilles Rs 50,000 Vimal Khumar R Dindigul Dragon Rs 1.50 Lakhs Deeban Lingesh K Siechem Madurai Panthers Rs 2 Lakhs Kabilan N Nellai Royal Kings Rs 60,000 Diran VP Dindigul Dragons Rs 50,000 Karthikeyan R Salem Spartans Rs 50,000 Kavin R Salem Spartans Rs 2 Lakhs Atheeq Ur Rahman MA Lyca Kovai Kings Rs 1.95 Lakhs Saravanan P Siechem Madurai Panthers Rs 70,000 Poiyamozhi M Nellai Royal Kings Rs 1.70 Lakhs Mohamed Ali S iDream Tiruppur Tamizhans Rs 60,000 Mohamed Azeem K Ba11sy Trichy Rs 50,000 Krish Jain Siechem Madurai Panthers Rs 50,000 Manigandan S iDream Tiruppur Tamizhans Rs 50,000 Rahul D Siechem Madurai Panthers Rs 50,000 Radhakrishnan S iDream Tiruppur Tamizhans Rs 65,000 Vetrivel I iDream Tiruppur Tamizhans Rs 50,000 Sudhan D Siechem Madurai Panthers Rs 50,000 Harish NS Nellai Royal Kings Rs 70,000 Vidyuth P Lyca Kovai Kings Rs 75,000 Emmanuel Cherian B Nellai Royal Kings Rs 55,000 Yudheeswaran V Lyca Kovai Kings Rs 50,000 Ram Arvindh R Lyca Kovai Kings Rs 3.05 Lakhs Hemcharan P Lyca Kovai Kings Rs 50,000 Ajay K Krishnan Siechem Madurai Panthers Rs 1.90 Lakhs Karuppusamy S iDream Tiruppur Tamizhans Rs 50,000 Ayush M Siechem Madurai Panthers Rs 50,000 Sachin Rathi Salem Spartans Rs 2.70 Lakhs Santosh Shiv S Chepauk Super Gillies Rs 50,000 Boopathi Vaishna Kumar Dindigul Dragons Rs 1.70 Lakhs Rohan J Nellai Royal Kings Rs 50,000 Viju Arul M Chepauk Super Gillies Rs 50,000 Saran T Ba11sy Trichy Rs 50,000 Aravind S Salem Spartans Rs 70,000 Divakar R Lyca Kovai Kings Rs 1 Lakh Vinod SP Ba11sy Trichy Rs 50,000 Surya B Siechem Madurai Panthers Rs 4.40 Lakhs Mathivanan M Dindigul Dragons Rs 1.20 Lakhs Tamil Dhileepan ME Dindigul Dragons Rs 50,000 Prasanth R Salem Spartans Rs 50,000 Karthick Shanmugam G Ba11sy Trichy Rs 50,000 Jhathavedh Subramanyan Lyca Kovai Kings Rs 75,000 Karthik S Siechem Madurai Panthers Rs 2 Lakhs Advaith Sharma Dindigul Dragons Rs 50,000 Rohan Ravi Bhutra Dindigul Dragons Rs 50,000 Sugendhiran P Nellai Royal Kings Rs 50,000 Sarath Kumar C Dindigul Dragons Rs 50,000 Arun Kumar SJ Nellai Royal Kings Rs 50,000 Sujay S Lyca Kovai Kings Rs 50,000 Om Prakash KM Lyca Kovai Kings Rs 50,000 Bhuvaneswaran P iDream Tiruppur Tamizhans Rs 50,000 Arun S Dindigul Dragons Rs 50,000 Adithya A Nellai Royal Kings Rs 50,000 Ragavan M iDream Tiruppur Tamizhans Rs 50,000 Lokesh Raj TD Chepauk Super Gillies Rs 50,000 Vignesh P Dindigul Dragons Rs 50,000 Rocky B Chepauk Super Gillies Rs 50,000 Affan Khader M Dindigul Dragons Rs 50,000 Ayyappan Chepauk Super Gillies Rs 50,000

TNPL 2023 Teams & Player List

Here's the team-wise list of players participating in the upcoming TNPL 2023.

Chepauk Super Gillies: U Saidev, Narayan Jagadeesan, Sanjay Yadav, Baba Aparajith, Pradosh Ranjan Paul, Harish Kumar S, Sathish R, Rahil Shah, Rohit R, Silambarasan M, Sibi R, Mathan Kumar S, Santosh Shiv S, Viju Arul M, Lokesh Raj TD, Rocky B, Ayyappan.

Dindigul Dragons: R Ashwin, Varun Chakravarthy, Baba Indrajith, Subodh Kumar Bhati, Saravana Kumar P, Shivam Singh, Kishoor G, Hemanth Kumar G, Vimal Khumar R, Diran VP, Boopathi Vaishna Kumar, Mathivanan M, Tamil Dhileepan ME, Advaith Sharma, Rohan Ravi Bhutra, Sarath Kumar C, Arun S, Vignesh P, Affan Khader M.

Siechem Madurai Panthers: V Gautam, Murugan Ashwin, Washington Sundar, J Kousik, Swapnil K Singh, Hari Nishaanth C, Shijit Chandran P, Sri Abhishek S, Aaditya V, Gurjapneet Singh, Anton Andrew Subikshan M, Deeban Lingesh K, Saravanan P, Krish Jain, Rahul D, Sudhan D, Ajay K Krishnan, Ayush M, Surya B, Karthik S.

Lyca Kovai Kings: Shahrukh Khan, J Suresh Kumar, M Siddharth, Sai Sudarshan, M Mohammed, Sachin B, Gowtham Thamarai Kannan K, Kiran Akash L, Mukilesh U, Atheeq Ur Rahman MA, Vidyuth P, Yudheeswaran V, Ram Arvindh R, Hemcharan P, Divakar R, Jhathavedh Subramanyan, Sujay S, Om Prakash KM.

Nellai Royal Kings: G Ajitesh, VS Karthik, Mohan Prasath, Sandeep Warrier, Arun Karthik, Aswin Crist A, Nidish Rajagopal, Sri Neranjan R, Mithun R, Rithik Easwaran S, Suryapprakash L, Poiyamozhi M, Harish NS, Emmanuel Cherian B, Rohan J, Sugendhiran P, Adithya A, Arun Kumar SJ.

iDream Tiruppur Tamizhans: Tushar Raheja, Vijay Shankar, R Vivek, R Sai Kishore, Anirudh Sita Ram B, Chaturved NS, Periyasamy G, Trilok Nag H, Vishal Vaidhya K, Rahul Ayyapan Harish, Ganesh S, Mohamed Ali S, Manigandan S, Radhakrishnan S, Vetrivel I, Karuppusamy S, Bhuvaneswaran P, Ragavan M.

Ba11sy Trichy: W Anthony Dhas, T Natarajan, Daryl S Ferrario, Monish Satish, Athisayaraj Davidson, Ganga Sridhar Raju, Silambarasan R, Jafar Jamal, R Alexandar, Mani Barathy K, Rajkumar R, Shajahan M, Francis Rokins, Akshay V Srinivasan, Easwaran K, Godson G, Mohamed Azeem K, Saran T, Vinod SP, Karthick Shanmugam G.

Salem Spartans: M Ganesh Moorthi, Jaganath Srinivas RS, Kaushik Gandhi M, Abhishek Tanwar, Akash Sumra, Maan K Bafna, Sunny Sandhu, Abhishek S, Mohammed Adnan Khan, Amit Sathvik VP, Gowri Sankar J, Mokit Hariharan S, Guru Sayee S, Yuvaraj V, Karthikeyan R, Kavin R, Sachin Rathi, Prasanth R, Aravind S.

TNPL Auction 2023: Live Details

Here are all the details of the first-ever Tamil Nadu Premier League (TNPL) auction 2023.

Date: Thursday, February 23-Friday, February 24

Time: 11:00 AM IST on Friday

Venue: Hotel Plush, Mahabalipuram