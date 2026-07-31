/Commonwealth Games 2026 Day 9: India's full schedule, medal events and match timings

The 2026 Commonwealth Games, being held in Glasgow from Jul 23 to Aug 2, have entered Day 9, with Indian athletes set to compete on Friday (Jul 31) across athletics, boxing, track cycling, judo and bowls.
Here is the full schedule of Indian events on Day 9 (all timings in IST):
Athletics
- 2:35 pm - Men’s Decathlon 110m Hurdles: Tejaswin Shankar
- 3:20 pm - Men’s Decathlon Discus Throw: Tejaswin Shankar
- 4:05 pm - Mixed 4x400m Relay (Round 1, Heat 2): Vishal TK, Rajesh Ramesh, Rashdeep Kaur, Ansa Babu, Neeru Pathak
- 5:00 pm - Men’s Decathlon Pole Vault: Tejaswin Shankar
- 11:30 pm - Men’s Decathlon Javelin Throw: Tejaswin Shankar
- 12:45 am (Aug 1) - Men’s Javelin Throw final (Medal Event): Neeraj Chopra, Rohit Yadav, Yash Vir Singh
- 1:05 am (Aug 1) – Men’s Decathlon 1500m (Final Event): Tejaswin Shankar
- 1:30 am (Aug 1) – Men’s 400m Hurdles final (Medal Event): Yashas Palaksha, Santhosh Kumar Tamilarasan
Boxing
- 3:15 pm - Women’s 54kg semifinal: Preeti Pawar vs Catherine Mwape (Zambia)
- 4:30 pm - Men’s 80kg semifinal: Ankush Panghal vs Joshua Ofori (Canada)
- 7:15 pm - Women’s 57kg semifinal: Jaismine Lamboria vs Rapelang Maselela (Lesotho)
- 7:30 pm - Women’s 70kg semifinal: Arundhati Choudhary vs Rosie Eccles (Wales)
- 8:15 pm - Men’s 55kg semifinal: Jadumani Singh Mandengbam vs Philip Haoseb (Namibia)
- 11:30 pm - Women’s 51kg semifinal: Sakshi Chaudhary vs Amber-Jane Wall (Canada)
- 12:15 am (Aug 1) - Women’s 60kg semifinal: Priya Ghanghas vs Lucy Kings-Wheatley (England)
- 12:45 am (Aug 1) - Women’s 75kg semifinal: Lovlina Borgohain vs Tarona Taafaki (Tuvalu)
- 1:00 am (Aug 1) - Men’s 60kg semifinal: Sachin Siwach vs Owain Harris-Allan (Wales)
- 1:30 am (Aug 1) - Men’s +90kg semifinal: Narender Berwal vs Nigel Paul (Trinidad and Tobago)
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Judo
3:30 pm onwards
- Men’s -60kg Round of 16: Harsh Singh vs Chikondi Kathewera (Malawi)
- Women’s -52kg Round of 16: Shraddha Chopade vs Jane Massaquoi (Sierra Leone)
- Men’s -66kg Round of 16: Rohit Majgul vs Samuel Ribeiro (Mozambique)
- Women’s -48kg Quarterfinal: Asmita Dey vs Eva Ewing (Scotland)
- Women’s -57kg Quarterfinal: Yamini Mourya vs TBD
- 8:30 pm onwards (subject to qualification)
- Women’s -48kg Medal Rounds: Asmita Dey
- Men’s -60kg Medal Rounds: Harsh Singh
- Women’s -52kg Medal Rounds: Shraddha Chopade
- Men’s -66kg Medal Rounds: Rohit Majgul
- Women’s -57kg Medal Rounds: Yamini Mourya
Bowls
- 5:15 pm - Men’s Pairs Section B, Round 4: Dinesh Kumar/Navneet Singh vs Ian Barnes/Oliver Thompson (Falkland Islands)
- 10:20 pm - Women’s Singles Section C, Round 4: Nayanmoni Saikia vs Mildred Mkandawire (Zambia)
Track Cycling
- 4:59 pm - Men’s 4000m Individual Pursuit Qualification: Dinesh Kumar, Harshveer Singh Sekhon
- 8:30 pm - Men’s Keirin First Round: Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo, Jemsh Keithellakpam
- 9:17 pm - Men’s Keirin Repechage (if qualified)
- 10:46 pm - Men’s 4000m Individual Pursuit Bronze final (if qualified)
- 10:53 pm - Men’s 4000m Individual Pursuit Gold final (if qualified)
- 11:01 pm - Men’s Keirin Second Round (if qualified)
- 11:43 pm - Men’s Keirin finals (Places 7–12) (if qualified)
- 11:48 pm - Men’s Keirin finals (Places 1-6) (if qualified)
- 11:53 pm - Men’s Elimination Race final (Medal Event): Harshveer Singh Sekhon