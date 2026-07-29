/Commonwealth Games 2026 Day 7: India's full schedule, medal events and match timings

The 2026 Commonwealth Games, being held in Glasgow from Jul 23 to Aug 2, have entered Day 7, with Indian athletes set to compete on Wednesday (Jul 29) across athletics, para athletics, weightlifting, boxing, swimming, para swimming and bowls.
Here is the full schedule of Indian events on Day 7 (all timings in IST):
Weightlifting
- 2:00 PM: Women’s 77kg final (Medal Event) - Sanjana
Athletics and Para Athletics
- 3:35 PM: Men’s shot put qualification - Tajinderpal Singh Toor (Group A), Samardeep Singh Gill (Group B)
- 4:02 PM: Men’s 200m Round 1 - Animesh Kujur (Heat 4)
- 11:54 PM: Men’s long jump final (Medal Event) - M. Sreeshankar, Lokesh Sathyanathan
- 12:03 AM (Jul 30): Men’s 400m hurdles Round 1 - Yashas Palaksha (Heat 1), Santhosh Kumar Tamilarasan (Heat 2)
- 12:31 AM (Jul 30): Women’s shot put final (Medal Event) - Manpreet Kaur
- 12:55 AM (Jul 30): Men’s discus throw F42-44/F61-64 final (Medal Event) - Devender Kumar, Sagar Thayat
- 1:42 AM (Jul 30): Men’s 100m T47 final (Medal Event) - Mohammed Basil Morssinganakath, Dilip Mahadu Gavit
- 2:05 AM (Jul 30): Women’s 3000m steeplechase final (Medal Event) - Parul Chaudhary
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Boxing
- 4:45 PM: Women’s 51kg quarterfinal - Sakshi Chaudhary vs Caitlyn Fryers (Northern Ireland)
- 5:30 PM: Women’s 70kg quarterfinal - Arundhati Choudhary vs Morgan Henderson (New Zealand)
- 6:15 PM: Men’s 60kg quarterfinal - Sachin Siwach vs Treasure Moremi (Botswana)
- 7:00 PM: Men’s 80kg quarterfinal - Ankush Panghal vs Jade Micock (Seychelles)
- 7:30 PM: Men’s 90+kg quarterfinal - Narender Berwal vs Michael Seko (Samoa)
- 11:00 PM: Women’s 57kg quarterfinal - Jaismine Lamboria vs Elise Glynn (England)
Swimming and Para Swimming
- 3:12 PM: Men’s 200m freestyle heats - Sajan Prakash (Heat 4), Aneesh S. Gowda (Heat 5)
- 3:44 PM: Men’s 50m freestyle S7 heats - Chaitanya Kulkarni, Suyash Jadhav
- 11:51 PM: Men’s 200m freestyle final (Medal Event) - Sajan Prakash, Aneesh S. Gowda (subject to qualification)
- 12:46 AM (July 30): Men’s 50m freestyle S7 final (Medal Event) - Chaitanya Kulkarni, Suyash Jadhav (subject to qualification)
- 1:14 AM (July 30): Men’s 1500m freestyle fastest heat (Medal Event) - Aryan Nehra
Bowls and Para Bowls
- 8:55 PM: Men’s Pairs, Section B Round 2 - India (Navneet Singh and Dinesh Kumar) vs Namibia (Waylon Wentzel and Christo Steenkamp)
- 1:10 AM (Jul 30): Women’s Singles, Section C Round 2 - Nayanmoni Saikia vs Caroline Whitehead (Isle of Man)