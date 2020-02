IPL 2020: Chennai Super Kings' (CSK) squad, schedule and players to watch out for!

Chennai Super Kings fan are excited to see MS Dhoni back in action! The Super Kings have lifted the IPL title thrice (in 2010, 2011 and 2018), and have the best win percentage among all teams in the IPL (61.28).

Squad: Narayan Jagadeesan, Ruturaj Gaikwad, KM Asif, Ravindra Jadeja, M Vijay, MS Dhoni (captain), Josh Hazlewood, Kedar Jadhav, Harbhajan Singh, Karn Sharma, Piyush Chawla, Ambati Rayudu, Suresh Raina, Imran Tahir, Deepak Chahar, Faf du Plessis, Shardul Thakur, Mitchell Santner, Dwayne Bravo, Lungi Ngidi, Sam Curran, Monu Kumar, Shane Watson, Sai Kishore

Coach: Stephen Fleming

Players to watch out for: MS Dhoni, Shardul Thakur, Mitchell Santner, Dwayne Bravo, Ravindra Jadeja

IPL 2020: Chennai Super Kings' squad, schedule

March 29

08:00 PM

Match 1, Wankhede Stadium, Mumbai

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings

April 2

08:00 PM

Match 5, M.A. Chidambaram Stadium, Chennai

Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals

April 6

08:00 PM

Match 10, Eden Gardens, Kolkata

Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings

April 11

08:00 PM

Match 15, M.A. Chidambaram Stadium, Chennai

Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab

April 13

08:00 PM

Match 18, Feroz Shah Kotla, Delhi

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings

April 17

08:00 PM

Match 22, Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh

Kings XI Punjab vs Chennai Super Kings

April 19

08:00 PM

Match 25, M.A. Chidambaram Stadium, Chennai

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

April 24

08:00 PM

Match 30, M.A. Chidambaram Stadium, Chennai

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians

April 27

08:00 PM

Match 34, M.A. Chidambaram Stadium, Chennai

Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore

April 30

08:00 PM

Match 37, Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

May 4

08:00 PM

Match 42, Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings

May 7

08:00 PM

Match 45, M.A. Chidambaram Stadium, Chennai

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

May 10

04:00 PM

Match 48, M.A. Chidambaram Stadium, Chennai

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

May 14

08:00 PM

Match 53, M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings