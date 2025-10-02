/Padma Vibhushan classical singer Pandit Chhannulal Mishra passes away at 89

Pandit Chhannulal Mishra passed away on Oct 2 due to age-related issues. He was 89. He breathed his last at his daughter’s house in Uttar Pradesh’s Mirzapur.
Indian classical singer Pandit Chhannulal Mishra is no more. The veteran singer passed away on Oct 2 after prolonged illness. He was 89. He breathed his last at around 4 am at his daughter’s house in Uttar Pradesh’s Mirzapur.
Pandit Chhannulal Mishra’s daughter Namrata Mishra told PTI, “He was admitted to the hospital for the last 17-18 days with age related issues. He passed away at home this morning at around 4 am.”