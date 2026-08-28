/Love in the time of networking: Is LinkedIn the new dating app?

Published: Aug 28, 2026, 23:50 IST | Updated: Aug 28, 2026, 23:50 IST
A growing number of professionals are looking beyond traditional dating apps and finding romance on LinkedIn. Frustrated by ghosting, fake profiles, and swipe fatigue, singles are increasingly viewing professional profiles as a better indicator of character and compatibility. While LinkedIn remains a business-focused platform and discourages romantic solicitation, reports and surveys suggest that meaningful relationships are forming through networking connections.