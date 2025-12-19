LOGIN
Bondi Shooting: Surfers & Swimmers Converge at Bondi in Memory of Victims

Published: Dec 19, 2025, 23:49 IST | Updated: Dec 19, 2025, 23:49 IST
An unarmed fruit seller was hailed as a hero after tackling and disarming a gunman during the Sydney Bondi Beach terror attack, helping save lives at great personal risk.

