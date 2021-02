Tampa Bay Buccaneers win Super Bowl 2021: Here's the complete list of winners

Tom Brady threw three touchdowns as the Tampa Bay Buccaneers thumped the Kansas City Chief 31-9 to win the Super Bowl on Sunday, giving the evergreen 43-year-old quarterback a record-extending seventh championship ring.

The only team to play a Super Bowl on their home field, the Buccaneers made the most of the opportunity as they were crowned champions for the first time since January 2003.

List of Super Bowl winners

Feb. 7, 2021 - Tampa Bay 31, Kansas City 9

Feb. 2, 2020 - Kansas City 31, San Francisco 20

Feb. 3, 2019 - New England 13, Los Angeles Rams 3

Feb. 4, 2018 - Philadelphia 41, New England 33

Feb. 5, 2017 - New England 34, Atlanta 28

Feb. 7, 2016 - Denver 24, Carolina 10

Feb. 1, 2015 - New England 28, Seattle 24

Feb. 2, 2014 - Seattle 43, Denver 8

Feb. 3, 2013 - Baltimore 34, San Francisco 31

Feb. 5, 2012 - New York Giants 21, New England 17

Feb. 6, 2011 - Green Bay 31, Pittsburgh 25

Feb. 7, 2010 - New Orleans 31, Indianapolis 17

Feb. 1, 2009 - Pittsburgh 27, Arizona 23

Feb. 3, 2008 - New York Giants 17, New England 14

Feb. 4, 2007 - Indianapolis 29, Chicago 17

Feb. 5, 2006 - Pittsburgh 21, Seattle 10

Feb. 6, 2005 - New England 24, Philadelphia 21

Feb. 1, 2004 - New England 32, Carolina 29

Jan. 26, 2003 - Tampa Bay 48, Oakland 21

Feb. 3, 2002 - New England 20, St. Louis 17

Jan. 28, 2001 - Baltimore 34, New York Giants 7

Jan. 30, 2000 - St. Louis 23, Tennessee 16

Jan. 31, 1999 - Denver 34, Atlanta 19

Jan. 25, 1998 - Denver 31, Green Bay 24

Jan. 26, 1997 - Green Bay 35, New England 21

Jan. 28, 1996 - Dallas 27, Pittsburgh 17

Jan. 29, 1995 - San Francisco 49, San Diego 26

Jan. 30, 1994 - Dallas 30, Buffalo 13

Jan. 31, 1993 - Dallas 52, Buffalo 17

Jan. 26, 1992 - Washington 37, Buffalo 24

Jan. 27, 1991 - New York Giants 20, Buffalo 19

Jan. 28, 1990 - San Francisco 55, Denver 10

Jan. 22, 1989 - San Francisco 20, Cincinnati 16

Jan. 31, 1988 - Washington 42, Denver 10

Jan. 25, 1987 - New York Giants 39, Denver 20

Jan. 26, 1986 - Chicago 46, New England 10

Jan. 20, 1985 - San Francisco 38, Miami 16

Jan. 22, 1984 - LA Raiders 38, Washington 9

Jan. 30, 1983 - Washington 27, Miami 17

Jan. 24, 1982 - San Francisco 26, Cincinnati 21

Jan. 25, 1981 - Oakland 27, Philadelphia 10

Jan. 20, 1980 - Pittsburgh 31, LA Rams 19

Jan. 21, 1979 - Pittsburgh 35, Dallas 31

Jan. 15, 1978 - Dallas 27, Denver 10

Jan. 9, 1977 - Oakland 32, Minnesota 14

Jan. 18, 1976 - Pittsburgh 21, Dallas 17

Jan. 12, 1975 - Pittsburgh 16, Minnesota 6

Jan. 13, 1974 - Miami 24, Minnesota 7

Jan. 14, 1973 - Miami 14, Washington 7

Jan. 16, 1972 - Dallas 24, Miami 3

Jan. 17, 1971 - Baltimore 16, Dallas 13

Jan. 11, 1970 - Kansas City 23, Minnesota 7

Jan. 12, 1969 - New York Jets 16, Baltimore 7

Jan. 14, 1968 - Green Bay 33, Oakland 14

Jan. 15, 1967 - Green Bay 35, Kansas City 10