IPL 2023, 27 days to go: CSK begins preparations as MS Dhoni joins the camp; Schedule & live-streaming details

IPL 2023, 27 days to go: The most-watched cricket tournament of the world, the Indian Premier League or IPL, is just 27 days away now! The first match of the league will be played on 31st March between Gujarat Titans and Chennai Super Kings in Ahmedabad. Meanwhile, top cricketer and former Indian captain MS Dhoni joined the CSK camp on Friday to kick off the official preparations.

During the auction earlier this year, the team placed its bets on Ben Stokes, the captain of England's Test team, and Kyle Jamieson, the New Zealand pacer. But, the tall Kiwi fast bowler might not play in the competition because of an old back-injury problem. A replacement for Jamieson would be chosen following discussions with Dhoni, according to CSK insiders.

Together with Gujarat Titans, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad, and Royal Challengers Bangalore, CSK is placed in Group B of the IPL 2023. Group A includes the Lucknow Super Giants, Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals, Mumbai Indians, and Rajasthan Royals.

IPL 2023 start date, full schedule & fixture

IPL 2023 starts on March 31. The first match of the league is scheduled to be held between Gujarat and Chennai in Ahmedabad at 7:30 PM IST. Here is the full schedule and fixture of the IPL 2023:

Match No. Date Day IPL 2023 Match Schedule Venue Time Home Team Away Team 1 31-Mar-23 Fri 19:30 Gujarat Titans Chennai Super Kings Ahmedabad 2 01-Apr-23 Sat 15:30 Punjab Kings Kolkata Knight Riders Mohali 3 01-Apr-23 Sat 19:30 Lucknow Super Giants Delhi Capitals Lucknow 4 02-Apr-23 Sun 15:30 Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals Hyderabad 5 02-Apr-23 Sun 19:30 Royal Challengers Bangalore Mumbai Indians Bengaluru 6 03-Apr-23 Mon 19:30 Chennai Super Kings Lucknow Super Giants Chennai 7 04-Apr-23 Tue 19:30 Delhi Capitals Gujarat Titans Delhi 8 05-Apr-23 Wed 19:30 Rajasthan Royals Punjab Kings Guwahati 9 06-Apr-23 Thu 19:30 Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Kolkata 10 07-Apr-23 Fri 19:30 Lucknow Super Giants Sunrisers Hyderabad Lucknow 11 08-Apr-23 Sat 15:30 Rajasthan Royals Delhi Capitals Guwahati 12 08-Apr-23 Sat 19:30 Mumbai Indians Chennai Super Kings Mumbai 13 09-Apr-23 Sun 15:30 Gujarat Titans Kolkata Knight Riders Ahmedabad 14 09-Apr-23 Sun 19:30 Sunrisers Hyderabad Punjab Kings Hyderabad 15 10-Apr-23 Mon 19:30 Royal Challengers Bangalore Lucknow Super Giants Bengaluru 16 11-Apr-23 Tue 19:30 Delhi Capitals Mumbai Indians Delhi 17 12-Apr-23 Wed 19:30 Chennai Super Kings Rajasthan Royals Chennai 18 13-Apr-23 Thu 19:30 Punjab Kings Gujarat Titans Mohali 19 14-Apr-23 Fri 19:30 Kolkata Knight Riders Sunrisers Hyderabad Kolkata 20 15-Apr-23 Sat 15:30 Royal Challengers Bangalore Delhi Capitals Bengaluru 21 15-Apr-23 Sat 19:30 Lucknow Super Giants Punjab Kings Lucknow 22 16-Apr-23 Sun 15:30 Mumbai Indians Kolkata Knight Riders Mumbai 23 16-Apr-23 Sun 19:30 Gujarat Titans Rajasthan Royals Ahmedabad 24 17-Apr-23 Mon 19:30 Royal Challengers Bangalore Chennai Super Kings Bengaluru 25 18-Apr-23 Tue 19:30 Sunrisers Hyderabad Mumbai Indians Hyderabad 26 19-Apr-23 Wed 19:30 Rajasthan Royals Lucknow Super Giants Jaipur 27 20-Apr-23 Thu 15:30 Punjab Kings Royal Challengers Bangalore Mohali 28 20-Apr-23 Thu 19:30 Delhi Capitals Kolkata Knight Riders Delhi 29 21-Apr-23 Fri 19:30 Chennai Super Kings Sunrisers Hyderabad Chennai 30 22-Apr-23 Sat 15:30 Lucknow Super Giants Gujarat Titans Lucknow 31 22-Apr-23 Sat 19:30 Mumbai Indians Punjab Kings Mumbai 32 23-Apr-23 Sun 15:30 Royal Challengers Bangalore Rajasthan Royals Bengaluru 33 23-Apr-23 Sun 19:30 Kolkata Knight Riders Chennai Super Kings Kolkata 34 24-Apr-23 Mon 19:30 Sunrisers Hyderabad Delhi Capitals Hyderabad 35 25-Apr-23 Tue 19:30 Gujarat Titans Mumbai Indians Ahmedabad 36 26-Apr-23 Wed 19:30 Royal Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders Bengaluru 37 27-Apr-23 Thu 19:30 Rajasthan Royals Chennai Super Kings Jaipur 38 28-Apr-23 Fri 19:30 Punjab Kings Lucknow Super Giants Mohali 39 29-Apr-23 Sat 15:30 Kolkata Knight Riders Gujarat Titans Kolkata 40 29-Apr-23 Sat 19:30 Delhi Capitals Sunrisers Hyderabad Delhi 41 30-Apr-23 Sun 15:30 Chennai Super Kings Punjab Kings Chennai 42 30-Apr-23 Sun 19:30 Mumbai Indians Rajasthan Royals Mumbai 43 01-May-23 Mon 19:30 Lucknow Super Giants Royal Challengers Bangalore Lucknow 44 02-May-23 Tue 19:30 Gujarat Titans Delhi Capitals Ahmedabad 45 03-May-23 Wed 19:30 Punjab Kings Mumbai Indians Mohali 46 04-May-23 Thu 15:30 Lucknow Super Giants Chennai Super Kings Lucknow 47 04-May-23 Thu 19:30 Sunrisers Hyderabad Kolkata Knight Riders Hyderabad 48 05-May-23 Fri 19:30 Rajasthan Royals Gujarat Titans Jaipur 49 06-May-23 Sat 15:30 Chennai Super Kings Mumbai Indians Chennai 50 06-May-23 Sat 19:30 Delhi Capitals Royal Challengers Bangalore Delhi 51 07-May-23 Sun 15:30 Gujarat Titans Lucknow Super Giants Ahmedabad 52 07-May-23 Sun 19:30 Rajasthan Royals Sunrisers Hyderabad Jaipur 53 08-May-23 Mon 19:30 Kolkata Knight Riders Punjab Kings Kolkata 54 09-May-23 Tue 19:30 Mumbai Indians Royal Challengers Bangalore Mumbai 55 10-May-23 Wed 19:30 Chennai Super Kings Delhi Capitals Chennai 56 11-May-23 Thu 19:30 Kolkata Knight Riders Rajasthan Royals Kolkata 57 12-May-23 Fri 19:30 Mumbai Indians Gujarat Titans Mumbai 58 13-May-23 Sat 15:30 Sunrisers Hyderabad Lucknow Super Giants Hyderabad 59 13-May-23 Sat 19:30 Delhi Capitals Punjab Kings Delhi 60 14-May-23 Sun 15:30 Rajasthan Royals Royal Challengers Bangalore Jaipur 61 14-May-23 Sun 19:30 Chennai Super Kings Kolkata Knight Riders Chennai 62 15-May-23 Mon 19:30 Gujarat Titans Sunrisers Hyderabad Ahmedabad 63 16-May-23 Tue 19:30 Lucknow Super Giants Mumbai Indians Lucknow 64 17-May-23 Wed 19:30 Punjab Kings Delhi Capitals Dharamshala 65 18-May-23 Thu 19:30 Sunrisers Hyderabad Royal Challengers Bangalore Hyderabad 66 19-May-23 Fri 19:30 Punjab Kings Rajasthan Royals Dharamshala 67 20-May-23 Sat 15:30 Delhi Capitals Chennai Super Kings Delhi 68 20-May-23 Sat 19:30 Kolkata Knight Riders Lucknow Super Giants Kolkata 69 21-May-23 Sun 15:30 Mumbai Indians Sunrisers Hyderabad Mumbai 70 21-May-23 Sun 19:30 Royal Challengers Bangalore Gujarat Titans Bengaluru 71 TBD TBD TBD TBD TBD TBD 72 TBD TBD TBD TBD TBD TBD 73 TBD TBD TBD TBD TBD TBD 74 02-Jun-23 TBD TBD TBD TBD TBD

IPL 2023 live-streaming and broadcasting details

Watching IPL live-streaming this year is going to be a premium treat to our eyes as Jio Cinema plans to air the event in 4k resolution, with views from different angles to choose from. That’s being done for the first time. Meanwhile, as usual, Sports Network has purchased the broadcasting rights for the IPL 2023. So, Star Sports channels will broadcast the match live on TV in India.

IPL 2023: Teams & Captains

IPL Team Captains Mumbai Indians Rohit Sharma Gujarat Titans Hardik Pandya Delhi Capitals David Warner Kolkata Knight Riders Shreyas Iyer Chennai Super Kings MS Dhoni Punjab Kings Shikhar Dhawan Royal Challengers Bangalore Faf du Plessis Lucknow Super Joints KL Rahul Rajasthan Royals Sanju Samson Sunrisers Hyderabad Aiden Markram

IPL 2023 injury Updates