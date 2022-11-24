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IRCTC cancelled 135 trains: CHECK if your train has name on the list

New DelhiUpdated: Nov 24, 2022, 05:09 PM IST

IRCTC cancelled 135 trains, CHECK the names of trains here

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Story highlights

IRCTC has cancelled more than 140 trains today due to bad weather and train derailments. There is a possibility that the cancellation will follow up to 25 November as well. 

On 24 November, approximately 135 trains were cancelled by the Indian Railways Catering and Tourism Corporation (IRCTC) for a variety of causes, including adverse weather conditions and train derailments.Due to operational and maintenance work that must be done on railway rails today, 24 November, 137 trains have been totally cancelled, and 50 more have been partially cancelled. Numerous other trains have been rerouted and postponed by IRCTC for today and tomorrow.

Following the cancellation of 135 trains by IRCTC on November 23, there is a high possibility that Indian Railways may do the same on 25 November due to similar reasons. Hence, travellers are advised to check the status of their trains before departing on their respective rail journeys.

Passengers travelling from Lucknow, New Delhi, Rohtak, Guwahati, Coimbatore, Kollam, Hubli, Vadodara, Ahmedabad, Howrah, Visakhapatnam, Pathankot, Asansol, Secunderabad, and Kollam may be affected 
by the cancellation and other schedule adjustments. 

The IRCTC website will promptly cancel all rail passengers' reservations, and a refund will be initiated in the users' accounts soon. Every day, Indian Railways frequently cancels train service owing to a variety of factors, including maintenance of trains, natural calamities, and even train derailments.

Follow these steps to check whether your train is cancelled or not:

Step 1: Visit the Indian Railways website at enquiry.indianrail.gov.in

Step 2: Enter the details of your train, such as the train number or name

Step 3: Enter more specific details of the train such as the journey station 

Step 4: Enter the journey date also from the given date options 

Train cancelled

Here is the full list of cancelled trains by Indian Railways

Train Number and Name Train Route
00109 SGLA-MFP PEXP SPL  SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
01605 PTK-JMKR EXP SPL  PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
01606 PTK-JMKR EXP SPL  JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
01607 PTK-JDNX SPL  PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
01608 BJPL-PTK EXP SPL  BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01609 PTK-BJPL XPRES SPL  PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
01610 BJPL-PTK SPL  BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01620 SMQ-DLI EXP SPL  SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
01623 DLI-SMQL EXP SPL  DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP  BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP  DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)
02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL  GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
03371 KQR-BRKA PASS SPL  KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)
03372 BRKA-KQR PASS SPL  BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)
03513 BWN-ASN MEMU PGR SPL  BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)
03515 BWN-ASN MEMU PGR SPL  BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)
03518 ASN-BWN MEMU PGR SPL  ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
03520 ASN-BWN MEMU PGR SPL  ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL  BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL  ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
04601 PTK-JDNX PASSANGER  PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
04602 JDNX-PTK PASSNGER  JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
04625 LDH-FZR DMU MEX SPL  LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)
04647 PTK-BJPL EXP SPL  PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04648 BJPL-PTK EXP SPL  BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04974 BNW-ROK EXP SPL  BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
04997 LDH-FZR MEXP  LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)
04998 FZR-LDH MEXP  FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)
05032 GD-GKP UN-RESERVED  GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL  DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA  HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL  DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL  HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
06429 KCVL-NCJ EXP SPL  KOCHUVELI (KCVL) - NAGARCOIL JN (NCJ)
06430 NCJ-KCVL EXP SPL  NAGARCOIL JN (NCJ) - KOCHUVELI (KCVL)
06768 QLN-ERS MEMU EXP SPL  KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS)
06769 ERS-QLN MEMU EXP SPL  ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN)
06772 QLN-CAPE MEMU EXP SPL  KOLLAM JN (QLN) - KANYAKUMARI (CAPE)
06773 CAPE-QLN MEMU EXP SPL  KANYAKUMARI (CAPE) - KOLLAM JN (QLN)
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL  COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL  SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
06977 JJJ-PGW EXP SPL  JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
06980 PGW-JJJ EXP SPL  PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
06982 FZR-LDH EXP SPL  FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)
07351 MRJ-LD UR EXP SPL  MIRAJ JN. (MRJ) - LONDA JN (LD)
07795 SC-MOB DEMU  SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL  DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL  LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL  VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL  KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
09082 BH - ST PASSENGER SPECIAL  BHARUCH JN (BH) - SURAT (ST)
09108 EKNR - PRTN SPECIAL  EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09109 PRTN - EKNR SPECIAL  PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09110 EKNR - PRTN SPECIAL  EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09113 PRTN - EKNR SPL  PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09459 ADI - VG SPL  AHMEDABAD JN (ADI) - VIRAMGAM JN (VG)
09460 VG - ADI SPL  VIRAMGAM JN (VG) - AHMEDABAD JN (ADI)
09604 LHU-JP DEMU  LOHARU (LHU) - JAIPUR (JP)
10101 RATNAGIRI- MADGAON  RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
10102 MADGAON - RATNAGIRI  MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP  VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP  SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
15129 GKP-BCY MAIL EXP  GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
17331 MRJ-UBL UR EXP  MIRAJ JN. (MRJ) - HUBLI JN (UBL)
17332 UBL-MRJ UR EXP  HUBLI JN (UBL) - MIRAJ JN. (MRJ)
17333 MRJ-CLR UR EXP  MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)
17334 CLR-MRJ UR EXP 18046 HYB SHM EAST COAST EXP
18046 HYB SHM EAST COAST EXP  HYDERABAD (HYB) - SHALIMAR (SHM)
18513 KRDL-VSKP EXP  KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI  EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI  AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
22321 HWH-SURI HOOL EXP  HOWRAH JN (HWH) - SIURI (SURI)
22322 SURI-HWH HOOL EXP  SIURI (SURI) - HOWRAH JN (HWH)
22842 TBM SRC ANTYODAYA EXPRESS  TAMBARAM (TBM) - SANTRAGACHI JN (SRC)
22864 YPR-HWH SUF AC EXP  SMVT BENGALURU (SMVB) - HOWRAH JN (HWH)
22959 JAMNAGAR INTERCITY  VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT  JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
31411 SDAH -NH LOCAL  SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31414 NH - SDAH LOCAL  NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31423 SDAH - NH LOCAL  SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31432 NH-SDAH LOCAL  NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31711 NH - RHA LOCAL  NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
31712 RHA-NH LOCAL  RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
32411 SDAH-BRPA LOCAL  SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
32412 BRPA - SDAH LOCAL  BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
32413 SDAH-BRPA LOCAL  SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
32414 BRPA-SDAH LOCAL  BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
36011 HWH-BRPA LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
36012 BRPA-HWH LOCAL  BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
36031 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36032 CDAE-HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36033 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36034 CDAE HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36035 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36036 CDAE-HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36037 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36038 CDAE HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36071 HWH-GRAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
36072 HOWRAH-GURAP LOCAL  GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
36081 HWH-MSAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
36082 MSAE-HWH LOCAL  MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
36085 HWH-MSAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
36086 MSAE HWH LOCAL  MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
36087 HWH-MSAELOCAL  HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
36088 MSAE-HWH LOCAL  MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
36811 HWH-BWN LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36812 BWN-HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
36825 HWH - BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36827 HWH - BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36829 HWH-BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36838 BWN-HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
36840 BWN-HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
36842 BWN-HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
36848 BWN-HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
36849 HWH - BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36851 HWH - BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36854 BWN HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
36855 HWH - BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36858 BWN HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
37305 ANDOLAN LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
37306 SIU-HWH LOCAL  SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
37307 HWH - HPL LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
37308 HPL-HWH LOCAL  HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
37319 HWH-TAK LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37327 HWH - TAK LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37330 TAK-HWH LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37338 TAK-HWH LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37343 HWH-TAK LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37348 TAK-HWH LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37411 SHE-TAK LOCAL  SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37412 TAK-SHE LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37415 SHE TAK LOCAL  SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

 

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