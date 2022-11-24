IRCTC cancelled 135 trains: CHECK if your train has name on the list
IRCTC cancelled 135 trains, CHECK the names of trains here
Story highlights
IRCTC has cancelled more than 140 trains today due to bad weather and train derailments. There is a possibility that the cancellation will follow up to 25 November as well.
IRCTC has cancelled more than 140 trains today due to bad weather and train derailments. There is a possibility that the cancellation will follow up to 25 November as well.
On 24 November, approximately 135 trains were cancelled by the Indian Railways Catering and Tourism Corporation (IRCTC) for a variety of causes, including adverse weather conditions and train derailments.Due to operational and maintenance work that must be done on railway rails today, 24 November, 137 trains have been totally cancelled, and 50 more have been partially cancelled. Numerous other trains have been rerouted and postponed by IRCTC for today and tomorrow.
Following the cancellation of 135 trains by IRCTC on November 23, there is a high possibility that Indian Railways may do the same on 25 November due to similar reasons. Hence, travellers are advised to check the status of their trains before departing on their respective rail journeys.
Passengers travelling from Lucknow, New Delhi, Rohtak, Guwahati, Coimbatore, Kollam, Hubli, Vadodara, Ahmedabad, Howrah, Visakhapatnam, Pathankot, Asansol, Secunderabad, and Kollam may be affected
by the cancellation and other schedule adjustments.
The IRCTC website will promptly cancel all rail passengers' reservations, and a refund will be initiated in the users' accounts soon. Every day, Indian Railways frequently cancels train service owing to a variety of factors, including maintenance of trains, natural calamities, and even train derailments.
Follow these steps to check whether your train is cancelled or not:
Step 1: Visit the Indian Railways website at enquiry.indianrail.gov.in
Step 2: Enter the details of your train, such as the train number or name
Step 3: Enter more specific details of the train such as the journey station
Step 4: Enter the journey date also from the given date options
Here is the full list of cancelled trains by Indian Railways
|Train Number and Name
|Train Route
|00109 SGLA-MFP PEXP SPL
|SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
|PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
|JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|01607 PTK-JDNX SPL
|PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
|BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
|PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|01610 BJPL-PTK SPL
|BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|01620 SMQ-DLI EXP SPL
|SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|01623 DLI-SMQL EXP SPL
|DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
|BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
|DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)
|02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL
|GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
|03371 KQR-BRKA PASS SPL
|KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)
|03372 BRKA-KQR PASS SPL
|BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)
|03513 BWN-ASN MEMU PGR SPL
|BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)
|03515 BWN-ASN MEMU PGR SPL
|BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)
|03518 ASN-BWN MEMU PGR SPL
|ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|03520 ASN-BWN MEMU PGR SPL
|ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
|BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
|ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
|PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
|JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|04625 LDH-FZR DMU MEX SPL
|LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
|PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
|BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|04974 BNW-ROK EXP SPL
|BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
|04997 LDH-FZR MEXP
|LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)
|04998 FZR-LDH MEXP
|FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)
|05032 GD-GKP UN-RESERVED
|GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
|DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
|HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
|DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
|HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|06429 KCVL-NCJ EXP SPL
|KOCHUVELI (KCVL) - NAGARCOIL JN (NCJ)
|06430 NCJ-KCVL EXP SPL
|NAGARCOIL JN (NCJ) - KOCHUVELI (KCVL)
|06768 QLN-ERS MEMU EXP SPL
|KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS)
|06769 ERS-QLN MEMU EXP SPL
|ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN)
|06772 QLN-CAPE MEMU EXP SPL
|KOLLAM JN (QLN) - KANYAKUMARI (CAPE)
|06773 CAPE-QLN MEMU EXP SPL
|KANYAKUMARI (CAPE) - KOLLAM JN (QLN)
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
|COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
|SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
|JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
|PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|06982 FZR-LDH EXP SPL
|FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)
|07351 MRJ-LD UR EXP SPL
|MIRAJ JN. (MRJ) - LONDA JN (LD)
|07795 SC-MOB DEMU
|SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
|DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
|LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL
|VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL
|KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|09082 BH - ST PASSENGER SPECIAL
|BHARUCH JN (BH) - SURAT (ST)
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
|EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
|PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
|EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|09113 PRTN - EKNR SPL
|PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|09459 ADI - VG SPL
|AHMEDABAD JN (ADI) - VIRAMGAM JN (VG)
|09460 VG - ADI SPL
|VIRAMGAM JN (VG) - AHMEDABAD JN (ADI)
|09604 LHU-JP DEMU
|LOHARU (LHU) - JAIPUR (JP)
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
|RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
|MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
|VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
|SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|15129 GKP-BCY MAIL EXP
|GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
|17331 MRJ-UBL UR EXP
|MIRAJ JN. (MRJ) - HUBLI JN (UBL)
|17332 UBL-MRJ UR EXP
|HUBLI JN (UBL) - MIRAJ JN. (MRJ)
|17333 MRJ-CLR UR EXP
|MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)
|17334 CLR-MRJ UR EXP
|18046 HYB SHM EAST COAST EXP
|18046 HYB SHM EAST COAST EXP
|HYDERABAD (HYB) - SHALIMAR (SHM)
|18513 KRDL-VSKP EXP
|KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
|EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
|AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|22321 HWH-SURI HOOL EXP
|HOWRAH JN (HWH) - SIURI (SURI)
|22322 SURI-HWH HOOL EXP
|SIURI (SURI) - HOWRAH JN (HWH)
|22842 TBM SRC ANTYODAYA EXPRESS
|TAMBARAM (TBM) - SANTRAGACHI JN (SRC)
|22864 YPR-HWH SUF AC EXP
|SMVT BENGALURU (SMVB) - HOWRAH JN (HWH)
|22959 JAMNAGAR INTERCITY
|VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
|22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
|JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
|31411 SDAH -NH LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|31414 NH - SDAH LOCAL
|NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|31423 SDAH - NH LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|31432 NH-SDAH LOCAL
|NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|31711 NH - RHA LOCAL
|NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|31712 RHA-NH LOCAL
|RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|32411 SDAH-BRPA LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|32412 BRPA - SDAH LOCAL
|BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|32413 SDAH-BRPA LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|32414 BRPA-SDAH LOCAL
|BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|36011 HWH-BRPA LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
|36012 BRPA-HWH LOCAL
|BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
|36031 HWH-CDAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|36032 CDAE-HWH LOCAL
|CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36033 HWH-CDAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|36034 CDAE HWH LOCAL
|CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36035 HWH-CDAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|36036 CDAE-HWH LOCAL
|CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36037 HWH-CDAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|36038 CDAE HWH LOCAL
|CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36071 HWH-GRAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
|GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36081 HWH-MSAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|36082 MSAE-HWH LOCAL
|MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36085 HWH-MSAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|36086 MSAE HWH LOCAL
|MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36087 HWH-MSAELOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|36088 MSAE-HWH LOCAL
|MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36811 HWH-BWN LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|36825 HWH - BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36829 HWH-BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36838 BWN-HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|36842 BWN-HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|36848 BWN-HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|36849 HWH - BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36851 HWH - BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36854 BWN HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|36855 HWH - BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36858 BWN HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|37305 ANDOLAN LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|37306 SIU-HWH LOCAL
|SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|37307 HWH - HPL LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|37308 HPL-HWH LOCAL
|HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|37319 HWH-TAK LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|37327 HWH - TAK LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|37330 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|37338 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|37343 HWH-TAK LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|37348 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|37411 SHE-TAK LOCAL
|SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|37412 TAK-SHE LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|37415 SHE TAK LOCAL
|SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)