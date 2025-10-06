/Bihar Assembly Election 2025: When will Patna vote? Check schedule for other districts

Based on an announcement by the Election Commission of India on October 6, 2025, the voting of 14 Vidhan Sabha constituencies in Patna district will go on the 6th of November in the 1st phase.
The Election Commission of India has announced the complete schedule for the 2025 Bihar Assembly elections on Monday (Oct 6, 2025). In the state's history, elections for all 243 assembly seats in Bihar will be conducted in just two phases for the first time.
Polling for the first phase will take place on 6 November across 121 constituencies, while the second phase will be held on 11 November for the remaining 122 seats. The counting of votes and results will be announced on 14 November.
All the 14 constituencies in Patna include Bakhtiarpur, Khusrupur, Fatuha, Danapur, Maner, Phulwari (SC), Masaurhi (SC), Paliganj, Bikram, Sandesh, Barh, Mokama, Dinapur and Patna Sahib.
Alamnagar, Bihariganj, Singheshwar (SC), Madhepura, Sonbarsha (SC), Saharsa, Simri Bakhtiarpur, Mahishi, Kusheshwar Asthan (SC), Gaura Bauram, Benipur, Alinagar, Darbhanga Rural, Darbhanga, Hayaghat, Bahadurpur, Keoti, Jale, Gaighat, Aurai, Minapur, Bochahan (SC), Sakra (SC), Kurhani, Muzaffarpur, Kanti, Baruraj, Paroo, Sahebganj, Amnour, Parsa, Sonepur, Hajipur, Lalganj, Vaishali, Mahua, Raja Pakar (SC), Raghopur, Mahnar, Patepur (SC), Kalyanpur (SC), Warisnagar, Samastipur, Ujiarpur, Morwa, Sarairanjan, Mohiuddinnagar, Bibhutipur, Rosera (SC), Hasanpur, Cheria-Bariarpur, Bachhwara, Teghra, Matihani, Sahebpur Kamal, Begusarai, Bakhri (SC), Alauli (SC), Khagaria, Beldaur, Parbatta, Tarapur, Munger, Jamalpur, Suryagarha, Lakhisarai, Sheikhpura, Barbigha, Asthawan, Baikunthpur, Barauli, Gopalganj, Kuchaikote, Bhore (SC), Hathua, Siwan, Ziradei, Darauli (SC), Raghunathpur, Daraunda, Barharia, Goriakothi, Maharajganj, Ekma, Manjhi, Baniapur, Taraiya, Marhaura, Chapra, Garkha (SC), Biharsharif, Rajgir (SC), Islampur, Hilsa, Agiaon (SC), Tarari, Jagdishpur, Shahpur, Brahampur, Buxar, Dumraon, Rajpur (SC), Nalanda, Harnaut, Mokama, Barh, Bakhtiarpur, Digha, Bankipur, Kumhrar, Patna Sahib, Fatuha, Danapur, Maner, Phulwari (SC), Masaurhi (SC), Paliganj, Bikram, Sandesh, Barhara, Arrah.
Valmiki Nagar, Ramnagar (SC), Narkatiaganj, Narpatganj, Raniganj (SC), Forbesganj, Araria, Jokihat, Sikti, Bahadurganj, Thakurganj, Kishanganj, Kochadhaman, Amour, Baisi, Kasba, Banmankhi (SC), Rupauli, Dhamdaha, Purnia, Katihar, Kadwa, Balrampur, Pranpur, Manihari (ST), Bagaha, Lauriya, Nautan, Chanpatia, Bettiah, Sikta, Raxaul, Sugauli, Narkatia, Harsidhi (SC), Govindganj, Kesaria, Kalyanpur, Pipra, Madhuban, Motihari, Chiraia, Dhaka, Sheohar, Riga, Bathnaha (SC), Parihar, Sursand, Bajpatti, Sitamarhi, Runnisaidpur, Belsand, Harlakhi, Benipatti, Khajauli, Babubarhi, Bisfi, Madhubani, Rajnagar (SC), Jhanjharpur, Phulparas, Laukaha, Nirmali, Pipra, Supaul, Triveniganj (SC), Chhatapur, Barari, Korha (SC), Bihpur, Gopalpur, Pirpainti (SC), Kahalgaon, Bhagalpur, Sultanganj, Jehanabad, Ghosi, Makhdumpur (SC), Goh, Obra, Nabinagar, Kutumba (SC), Aurangabad, Rafiganj, Gurua, Sherghati, Imamganj (SC), Barachatti (SC), Bodh Gaya (SC), Gaya Town, Tikari, Belaganj, Nathnagar, Amarpur, Dhoraiya (SC), Banka, Katoria (ST), Belhar, Ramgarh, Mohania (SC), Bhabua, Chainpur, Chenari (SC), Sasaram, Kargahar, Dinara, Nokha, Dehri, Karakat, Arwal, Kurtha, Atri, Wazirganj, Rajauli (SC), Hisua, Nawada, Gobindpur, Warsaliganj, Sikandra (SC), Jamui, Jhajha, Chakai.