LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Why African Countries Are Courting Black American Stars

Why African Countries Are Courting Black American Stars

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 21:36 IST | Updated: Feb 10, 2026, 21:36 IST
Why African Countries Are Courting Black American Stars
Although their forefathers were seized from West and Central Africa centuries ago, the bond between African-Americans and their ancestral home has been a lasting one.

Trending Topics

trending videos