/Russia-Ukraine war: Russian strikes kill at least 11 in Ukraine; Zelensky speaks to Trump's envoy

Published: Sep 01, 2026, 16:05 IST | Updated: Sep 01, 2026, 16:05 IST
Russia's war on Ukraine is taking new turns as September begins. Kyiv and Odesa came under fresh Russian strikes, one person was killed in Russia's own Belgorod region, and Ukraine says it targeted 54 vessels from Russia's "shadow fleet" in August alone. Meanwhile, President Zelensky says next month could bring major changes after speaking with Trump's envoy, and revealed that one Indian citizen was among 11 people killed in the latest attacks. Full breakdown inside.