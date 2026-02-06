LOGIN
Russia-U.S. : Trump Eyes New Nuclear Treaty With Russia

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 06, 2026, 12:06 IST
President Trump signals interest in negotiating a new nuclear arms control treaty with Russia following New START's recent expiration, aiming for a modernized deal amid arms race fears.

