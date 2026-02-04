LOGIN
Rhino Snow Joy: Tennessee Heat-Lovers Play in Freeze

Published: Feb 04, 2026, 14:21 IST | Updated: Feb 04, 2026, 14:21 IST
Tennessee's rare snowstorm has delighted southern white rhinos at Zoo Knoxville, with visitors amazed as the warmer-climate animals playfully romp through the powder despite their African origins.

