RBI Holds Rates: U.S. Deal Eases Growth Fears

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 06, 2026, 09:36 IST | Updated: Feb 06, 2026, 09:36 IST
RBI plans to hold interest rates steady while staying vigilant on inflation risks, buoyed by a recent US trade deal easing economic survey concerns.

