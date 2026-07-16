/NSA Ajit Doval chairs BIMSTEC national security chief meeting

Published: Jul 16, 2026, 16:42 IST | Updated: Jul 16, 2026, 16:42 IST
India hosted the BIMSTEC National Security Chiefs' Meeting in New Delhi, with National Security Adviser Ajit Doval chairing discussions involving security leaders from India, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Thailand. The meeting focused on strengthening regional cooperation in maritime security, counterterrorism, intelligence sharing, cybersecurity, and supply chain resilience amid rising geopolitical tensions.