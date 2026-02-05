LOGIN
John Steenhuisen Announces His Decision to Not-Seek Re-Election

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 05, 2026, 14:21 IST | Updated: Feb 05, 2026, 14:21 IST
John Steenhuisen, leader of South Africa’s Democratic Alliance, has announced he will not seek re-election.

