  • /Jharkhand: Three Naxals Killed in Encounter | Mumbai Rains: IMD Issues Red Alert

Jharkhand: Three Naxals Killed in Encounter | Mumbai Rains: IMD Issues Red Alert

Edited By WION Video Desk
Published: Sep 15, 2025, 11:51 IST | Updated: Sep 15, 2025, 11:51 IST
Jharkhand: Three Naxals Killed in Encounter | Mumbai Rains: IMD Issues Red Alert
India At This Hour: - Mumbai: Monorail resumes service after technical glitch - Jharkhand: Three Naxals killed in encounter - Heavy rain lashes Mumbai, IMD issues Red Alert

