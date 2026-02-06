LOGIN
Japan's Pokémon Paradise: PokéPark Kanto Unveiled in Tokyo

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 06, 2026, 09:06 IST | Updated: Feb 06, 2026, 09:06 IST
Japan launches PokéPark Kanto in Tokyo's Yomiuriland, betting big on Pokémon-themed tourism to draw global fans with immersive experiences.

