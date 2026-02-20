LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Germany Snowstorm: Winter Delays Hit Air Travel

Germany Snowstorm: Winter Delays Hit Air Travel

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 20, 2026, 14:00 IST | Updated: Feb 20, 2026, 14:00 IST
Germany Snowstorm: Winter Delays Hit Air Travel
Snow swept across Frankfurt on Thursday, disrupting operations at Germany’s busiest airport. Dozens of flights were cancelled and arrivals delayed by more than an hour on average.

Trending Topics

trending videos