/Fresh Storm Marta Threatens Flood-Ravaged Spain, Portugal

Published: Feb 07, 2026, 08:51 IST
Spain and Portugal are bracing for more heavy rain from incoming Storm Marta after Storm Leonardo caused one death, one missing, and thousands evacuated due to floods and landslides.

