LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Donald Trump's confidence on midterm victory dips as approval ratings take a slump

Donald Trump's confidence on midterm victory dips as approval ratings take a slump

Edited By WION Video Desk
Published: Dec 14, 2025, 19:34 IST | Updated: Dec 14, 2025, 19:34 IST
Donald Trump's confidence on midterm victory dips as approval ratings take a slump
Donald Trump’s confidence over a midterm victory appears to be wavering as new approval ratings show a noticeable dip, raising questions about his political momentum ahead of crucial elections.

Trending Topics

trending videos