Campaigning Begins for Nepal's First Election After Gen-Z Led Uprising

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 16, 2026, 21:30 IST | Updated: Feb 16, 2026, 21:30 IST
Campaigning Begins for Nepal's First Election After Gen-Z Led Uprising
Nepali candidates launch their campaigns on Monday (Feb 16) for next month's parliamentary elections, the first since deadly anti-corruption protests toppled the previous government in 2025.

