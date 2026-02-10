/ Starmer Vows to Continue as UK PM, Reform Leader Farage Says Curtains Are Falling on Starmer

LOGIN
Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 21:21 IST | Updated: Feb 10, 2026, 21:21 IST
UK Prime Minister Keir Starmer vowed to stay in office and deliver on his mandate amid Labour Party turmoil, while Reform UK leader Nigel Farage declared Starmer's leadership is collapsing.

