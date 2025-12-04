/IPL 2026 auction: Check full list of retained players, slots available and purse left for each franchise

The IPL 2026 mini auction is all set to take place on December 16 and the teams are ready with their purses to bid for players to fill 77 available slots including 31 foreign players. Each team can sign up a maximum of 25 players and 18 minimum. All 10 franchises have already announced the list of retained players. Last year's runners up Punjab Kings have chosen to keep 21 players back while five-time winners Mumbai Indians as well Gujarat Titans have retained 20 players each. Have a look at list of retained players, remaining purse and slots available for each team:
Kolkata Knight Riders (INR 64.30 crore)
Retained players (12): Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy
Slots available: 13 (6 foreign)
Chennai Super Kings (INR 43.40 crore)
Retained players (16): MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Ayush Mhatre, Dewald Brewis, Shivam Dube, Urvil Patel, Noor Ahmad, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Khaleel Ahmed, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Jamie Overton, Gurjapneet Singh, Anshul Kamboj
Slots available: 9 (4 foreign)
SunRisers Hyderabad (INR 25.5 crore)
Retained players (15): Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Harshal Patel, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins, R Smaran, Travis Head, Zeeshan Ansari
Slots available: 10 (2 foreign)
Lucknow Super Giants (INR 22.95 crore)
Retained players (19): Abdul Samad, Aiden Markram, Akash Singh, Arjun Tendulkar, Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Mohammed Shami (traded in from SRH), Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Rishabh Pant, Shahbaz Ahmed
Slots available: 6 (4 foreign)
Delhi Capitals (INR 21.80 crore)
Retained players (17): Nitish Rana, Abishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Sameer Rizvi, T Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam
Slots available: 8 (5 foreign)
Royal Challengers Bengaluru (INR 16.40 crore)
Retained players (17): Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar, Tim David, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Jitesh Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Yash Dayal, Josh Hazlewood, Suyash Sharma, Abhinandan Singh, Jacob Bethell, Nuwan Thushara, Rasikh Dar, Swapnil Singh
Slots available: 8 (2 foreign)
Rajasthan Royals (INR 16.05 crore)
Retained players (16): Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Sam Curran, Dhruv Jurel, Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-Dre Pretorius, Nandre Burger, Riyan Parag, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Yudhvir Singh
Slots available: 9 (1 foreign)
Gujarat Titans (INR 12.90 crore)
Retained players (20): Anuj Rawat, Glenn Phillips, Gurnoor Brar, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Jos Buttler, Kagiso Rabada, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Mohammed Siraj, Arshad Khan, Nishant Sindhu, Prasidh Krishna, R Sai Kishore, Rahul Tewatia, Rashid Khan, B Sai Sudharsan, M Shahrukh Khan, Shubman Gill, Washington Sundar
Slots available: 5 (4 foreign)
Punjab Kings (INR 11.50 crore)
Retained players (21): Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal
Slots available: 4 (2 foreign)
Mumbai Indians (INR 2.75 crore)
Retained players (20): Shardul Thakur, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Trent Boult, Will Jacks
Slots available: 5 (1 foreign)