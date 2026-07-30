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Commonwealth Games 2026 Day 8: India's full schedule, medal events and match timings

Aditya Bhatia
Edited By Aditya Bhatia
Published: Jul 30, 2026, 09:37 IST | Updated: Jul 30, 2026, 09:37 IST
Commonwealth Games 2026 Day 8: India's full schedule, medal events and match timings

CWG 2026 Day 8: India's full schedule, medal events and match timings Photograph: (X/Glasgow 2026)

Story highlights

Here's a look at the full schedule and event timings for Indian athletes competing on Day 8 of the Commonwealth Games 2026 in Glasgow.

The 2026 Commonwealth Games, being held in Glasgow from Jul 23 to Aug 2, have entered Day 8, with Indian athletes set to compete on Thursday (Jul 30) across athletics, weightlifting, track cycling, para track cycling and bowls.

Here is the full schedule of Indian events on Day 8 (all timings in IST):

Athletics & Para Athletics

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  • 2:40 pm: Men's Decathlon 100m - Tejaswin Shankar
  • 2:55 pm: Men's Javelin Throw qualification - Neeraj Chopra, Rohit Yadav, Yash Vir Singh
  • 3:20 pm: Men's Decathlon Long Jump - Tejaswin Shankar
  • 4:55 pm: Men's Triple Jump qualification - Selva Prabhu Thirumaran, Praveen Chithravel
  • 5:10 pm: Men's Decathlon Shot Put - Tejaswin Shankar
  • 5:40 pm: Men's 400m semifinal - Vishal TK
  • 11:30 pm: Men's Shot Put final (Medal Event) - Tajinderpal Singh Toor, Samardeep Singh Gill
  • 11:37 pm: Men's 200m semifinal - Animesh Kujur
  • 11:38 pm: Men's Decathlon High Jump - Tejaswin Shankar
  • 1:10 am (Jul 31): Women's Discus Throw final (Medal Event) - Nidhi Rani, Seema
  • 1:30 am (Jul 31): Men's Decathlon 400m - Tejaswin Shankar
  • 1:48 am (Jul 31): Women's 5000m final (Medal Event) - Parul Chaudhary

Track Cycling & Para Track Cycling

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  • 4:06 pm: Women's C4-C5 4000m Individual Pursuit qualification - Lisha Das
  • 5:07 pm: Men's Team Sprint qualification - India (David Beckham Elkatohchoongo, Rojit Singh Yanglem, Ronaldo Singh Laitonjam)
  • 9:44 pm: Women's C4-C5 4000m Individual Pursuit Bronze Medal Race - Lisha Das* (Subject to qualification)
  • 9:51 pm: Women's C4-C5 4000m Individual Pursuit Gold Medal Race - Lisha Das*
  • 10:50 pm: Men's Team Sprint Bronze Medal Race - India* (Subject to qualification)
  • 10:55 pm: Men's Team Sprint Gold Medal Race - India* (Subject to qualification)

Weightlifting

  • 6:30 pm: Women's +86kg final (Medal Event) - Martina Devi Maibam
  • 11:00 pm: Men's +110kg final (Medal Event) - Lovepreet Singh

Bowls

  • 7:30 pm: Men's Pairs, Section B Round 3 - India (Navneet Singh/Dinesh Kumar) vs Botswana (Kaizer Geche/Charles Diteko)
  • 8:55 pm: Women's Singles, Section C Round 3 - Nayanmoni Saikia vs Emma Firyana Saroji (Malaysia)

About the Author

Aditya Bhatia

Aditya Bhatia

Aditya Bhatia

Aditya Bhatia is a dynamic journalist with a strong passion for storytelling, whether it’s the thrill of live sports or the pulse of current affairs. While sports remain close to...Read More

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