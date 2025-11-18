LOGIN
Vietnam: Rains Cause Devastating Landslides, Kill Several in Vietnam

Edited By WION Video Desk
Published: Nov 18, 2025, 14:08 IST | Updated: Nov 18, 2025, 14:08 IST
Vietnam: At least seven people have died after multiple landslides struck Vietnam’s central highlands, triggered by heavy rain. Rescue teams continue to search for one person still missing.

