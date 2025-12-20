LOGIN
Venezuelan President Maduro Urges Colombian Counterpart for Military Coordination

Edited By WION Video Desk
Published: Dec 20, 2025, 08:34 IST | Updated: Dec 20, 2025, 08:34 IST
Venezuelan President Nicolas Maduro issued an urgent appeal Wednesday to Colombia for military solidarity, as tensions with the US reached a critical breaking point.

