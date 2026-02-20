LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Rishi Sunak's Humorous Take on Delhi's Traffic After Arriving Late at AI Summit

Rishi Sunak's Humorous Take on Delhi's Traffic After Arriving Late at AI Summit

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 20, 2026, 15:00 IST | Updated: Feb 20, 2026, 15:00 IST
Rishi Sunak's Humorous Take on Delhi's Traffic After Arriving Late at AI Summit
Former UK Prime Minister Rishi Sunak joked about Delhi’s notorious traffic while apologizing for his late arrival at the 2026 India AI Impact Summit held at Bharat Mandapam, New Delhi.

Trending Topics

trending videos